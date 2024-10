To Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει σε πολλές περιοχές του Λιβάνου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ανατινάζει κτίρια σε περιοχές στα νότια της χώρας όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις, δίνοντας σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ.

Το Quds News Network και άλλα μέσα έχουν δημοσιοποιήσει ένα βίντεο όπου φαίνεται η ανατίναξη μιας ολόκληρης γειτονιάς στην κωμόπολη Χούλα στα νότια του Λιβάνου.

Δείτε το βίντεο σοκ:

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές που είχαν στόχο το χωριό Σοχμόρ στον ανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Διαδοχικές επιδρομές του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Σοχμόρ, στη δυτική Μπεκάα, άφησαν 11 νεκρούς και 15 τραυματίες», ανέφερε το υπουργείο.

Άλλες ισραηλινές επιδρομές έπληξαν επίσης την πόλη Μπααλμπέκ και τις γύρω περιοχές, βορειότερα.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

🚨 Lebanon continues to bleed. For the first time, the IOF issued mass evacuation of the entire city of Baalbek in northeastern Lebanon, causing massive displacement as residents flee towards safer areas. The IOF has repeatedly bombed and destroyed crossings into Syria, pic.twitter.com/MHIrBzXS9Q

— Gaza War BD (@GazaWar_BD) October 30, 2024