Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο γνωστός Παλαιστίνιος κρατούμενος, δέχθηκε άγρια επίθεση από μέλη της ισραηλινής σωφρονιστικής υπηρεσίας τον Σεπτέμβριο στο κελί όπου βρίσκεται σε απομόνωση, καταγγέλλουν παλαιστινιακές οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Μέλη των «μονάδων καταστολής της σωφρονιστικής υπηρεσίας» χτύπησαν τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί της φυλακής Μεγκίντο, στο βόρειο Ισραήλ, στις 9 Σεπτεμβρίου, διευκρινίζουν σε χωριστές ανακοινώσεις η Παλαιστινιακή Επιτροπή Υποθέσεων των Κρατουμένων, Σύλλογος Κρατουμένων και η Ομάδας Υποστήριξης του Μαρουάν Μπαργούτι.

Οι οργανώσεις έλαβαν τις πληροφορίες για τον άγριο ξυλοδαρμό του Μαρουάν Μπαργούτι από έναν δικηγόρο που κατόρθωσε να συναντήσει τον Παλαιστίνιο κρατούμενο χθες, στην πρώτη επίσκεψη που δέχθηκε σε διάστημα τριών μηνών, εξήγησε ο Σύλλογος Κρατουμένων.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

PRISONERS’ AFFAIRS AUTHORITY: Palestinian prisoner Marwan Barghouti and other comrades were injured after being subjected to brutal attacks in Megiddo Prison last September. pic.twitter.com/JWd0HWNAgR

— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) October 28, 2024