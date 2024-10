Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία έργων ζωγραφικής, εικόνων, ακόμη και γλυπτών, με μερικά να πωλούνται για χιλιάδες δολάρια.

Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και τα ρομπότ όπως ο Ai-Da θα σημαδέψουν το τέλος της ανθρώπινης δημιουργικότητας και τέχνης ή μπορούν να αξιοποιηθούν για να αυξήσουν τις δικές μας δημιουργικές δυνατότητες;

Όταν ο Marcel Duchamp πρότεινε να θεωρηθεί τέχνη ένα πορσελάνινο ουρητήριο και το υπέβαλε για έκθεση στις αρχές του 20ου αιώνα στη Νέα Υόρκη, ανέτρεψε τον κόσμο της τέχνης. Υποστήριξε ότι οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τέχνη, εάν επιλεγεί από τον καλλιτέχνη και χαρακτηριστεί ως τέτοιο. Ήταν μια βαθιά επαναστατική σκέψη που αμφισβήτησε τις προηγούμενες αντιλήψεις για την τέχνη ως όμορφη, τεχνικά επιδέξια και συγκινητική.

Με τον ίδιο περίπου τρόπο, τα έργα τέχνης που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη διαταράσσουν τους αποδεκτούς κανόνες του κόσμου της τέχνης. Όπως υποστηρίζει η φιλόσοφος Alice Helliwell από το Northeastern University του Λονδίνου, εάν μπορούμε να θεωρήσουμε ριζοσπαστικά και αποκλίνοντα κομμάτια όπως το ουρητήριο του Duchamp και το κρεβάτι της Tracey Emin ως τέχνη, πώς μπορεί κάτι που δημιουργείται από έναν παραγωγικό αλγόριθμο να απορριφθεί; Άλλωστε, και τα δύο ήταν αμφιλεγόμενα εκείνη την εποχή και περιέχουν αντικείμενα που δεν έχουν δημιουργηθεί τεχνικά από το χέρι ενός «καλλιτέχνη».

«Ιστορικά, ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε τον ορισμό της τέχνης έχει αλλάξει», λέει ο Heliwell. «Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ένα ουρητήριο μπορεί να είναι τέχνη, αλλά η τέχνη που φτιάχνεται από έναν παραγωγικό αλγόριθμο δεν θα μπορούσε να είναι».

Η Ai-Da

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, κάθε ριζοσπαστικό καλλιτεχνικό κίνημα έχει συνδεθεί στενά με το πολιτιστικό κέφι της εποχής, μια αντανάκλαση των ανησυχιών και των ανησυχιών της κοινωνίας, όπως ο Turner και τα βιομηχανικά τοπία του και η εμμονή του Da Vinci με τις επιστήμες και τα μαθηματικά. Το AI δεν διαφέρει.

Οι δημιουργοί της Ai-Da, ο γκαλερίστας Aidan Meller και η ερευνήτρια Lucy Seal αναφέρουν αυτό ως βασικό λόγο για την ύπαρξη ενός ανθρωποειδούς καλλιτέχνη όπως η Ai-Da. Είναι η προσωποποίηση ενός από τους τρέχοντες φόβους της σύγχρονης κοινωνίας, της άνοδος των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που αρπάζουν δουλειά και της πιθανής κυριαρχίας των ρομπότ.

Αλλά οι τεχνολογικές επαναστάσεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να σημαίνουν το «τέλος της τέχνης», όπως πολλοί φοβούνται. Αντίθετα, μπορούν να βοηθήσουν στην έναρξη μιας καλλιτεχνικής μεταμόρφωσης και να μας οδηγήσουν προς εντελώς διαφορετικούς τρόπους θέασης και δημιουργίας, κάτι που ο Marcus du Sautoy, μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συγγραφέας του The Creativity Code: Art and Innovation in the Age of AI, θα υποστήριζε.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως αδιέξοδο

Υπάρχουν όμως και καλλιτέχνες που βλέπουν την τεχνητή νοημοσύνη ως μια νέα διέξοδο για τη δική τους δημιουργικότητα – ένα φρέσκο ​​μέσο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν πινέλο ή μαχαίρι παλέτας.

Ορισμένοι καλλιτέχνες, όπως ο Sougwen Chung , τώρα εκπαιδεύουν αποκλειστικά αλγόριθμους μόνο στα έργα τους σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν τα δικά τους δημιουργικά όρια.