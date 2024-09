Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή σήμερα (20/9) στη Βηρυτό τον ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ, καθώς και άλλους διοικητές της δύναμης αλ-Ραντουάν, μιας επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν σε αυτή την ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε λίγο αργότερα ότι δεν γνωρίζει να υπήρξε κάποια ενημέρωση του Ισραήλ προς τις ΗΠΑ πριν από τα σημερινά πλήγματα στη Βηρυτό, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στον Λίβανο ή να φύγουν από τη χώρα, εάν βρίσκονται ήδη εκεί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Κίρμπι είπε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τα τελευταία πλήγματα αλλά επανέλαβε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί να αποφύγει μια κλιμάκωση στην περιοχή.

Ο Ιμπραήμ Ακίλ, γνωστός και ως Tahsin, «υπηρετεί στο ανώτατο στρατιωτικό σώμα της Χεζμπολάχ, το Συμβούλιο Τζιχάντ», σύμφωνα με το διυπηρεσιακό πρόγραμμα εθνικής ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που προσφέρει αμοιβή για πληροφορίες που οδηγούν στην τοποθεσία ή σύλληψη ηγετών τρομοκρατικών ομάδων.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ο Ακίλ, «ήταν κύριο μέλος της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ -του τρομοκρατικού πυρήνα της Χεζμπολάχ- που ανέλαβε τους βομβαρδισμούς στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό τον Απρίλιο του 1983, που σκότωσαν 63 άτομα».

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακήρυξε τον Ακίλ ως Ειδικά Καθορισμένο Παγκόσμιο Τρομοκράτη το 2019 ως αποτέλεσμα της εμπλοκής του σε πολλαπλά τρομοκρατικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής Αμερικανών αξιωματούχων τη δεκαετία του 1980.

Ως εκ τούτου, υπήρχε αμοιβή για «το κεφάλι του» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για έως και 7 εκατομμύρια δολάρια.

