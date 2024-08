Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (26/8) στο ανατολικό Λονδίνο για φωτιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στο Ντάγκενχαμ.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις κατοικίες τους και δύο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 225 πυροσβέστες με 45 οχήματα.

Η πυρκαγιά έχει τυλίξει ολόκληρο το κτίριο εμπορικών και οικιστικών χώρων στην οδό Freshwater Road και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) δήλωσε ότι πραγματοποιεί μια «σημαντική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης».

BREAKING: A major incident has been declared due to a fire at a tower block in East London.https://t.co/iJRdfPD1P1 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/gnWXP2GUBy — Sky News (@SkyNews) August 26, 2024

Περίπου στις 7.30 το πρωί, τοπική ώρα, η πυροσβεστική συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα λόγω του καπνού.

«Το κτίριο έχει μια σειρά από ζητήματα πυρασφάλειας που είναι γνωστά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου. Πραγματοποιήθηκε αμέσως πλήρης ταυτόχρονη εκκένωση του κτιρίου και βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», δήλωσε ο επίτροπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, Andy Roe.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και σκάλες 64 και 32 μέτρων που χρησιμοποιούνται ως σημεία παρατήρησης για την αξιολόγηση της φωτιάς και για την κατάσβεση με νερό από ψηλά, δήλωσε ο ίδιος.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το φλεγόμενο κτίριο και την επιχείρηση κατάσβεσης

A large number of Firefighters (believe 40 appliances and over 200 firefighters) from @LondonFire are currently dealing with a fire in a high-rise property in Freshwater Road, Dagenham. Video Credits unknown. pic.twitter.com/k06oEHHI4G — The Secret Firefighter UK (@TheSecretFF999) August 26, 2024

A large number of Firefighters from @LondonFire are currently dealing with a fire in a «High rise property» in Freshwater Road, Dagenham. pic.twitter.com/jDQiN1r9Mi — Paul Wood 💙 (@PaulWood1961) August 26, 2024

London Fire Brigade on fire at high-rise flats in Dagenham: – Major incident declared – Search and rescue operation under way – 40 fire engines and around 225 firefighters deployed pic.twitter.com/cM3tErWTpY — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 26, 2024

Latest images from the forty pump high rise fire in Freshwater Road, Dagenham. @LondonFire pic.twitter.com/ORWH0iopYV — Paul Wood 💙 (@PaulWood1961) August 26, 2024

Dagenham fire: Dozens are evacuated as hundreds of firefighters battle blaze at high-rise block of flats in east London which left two people in hospital https://t.co/V5hBbABIIB pic.twitter.com/8H6ivBpS1s — Daily Mail Online (@MailOnline) August 26, 2024