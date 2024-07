«Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια αγώνα», δήλωσε στο People η εκπρόσωπος τύπου της Ντόχερτι, Λέσλι Σλόαν.

Το νήμα της ζωής της κόπηκε μόλις στα 53 της χρόνια. «Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου, τους φίλους και τους γιατρούς μου για την υποστήριξή τους και, φυσικά, για τους θαυμαστές μου που μου συμπαραστάθηκαν» είχε δηλώσει η Σάνεν Ντόχερτι το μακρινό 2015, την χρονιά που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Και όλοι εμείς, θα μπορούσαμε να δηλώσουμε ευγνώμονες για το ήθος της, τη δύναμη της και το γέλιο και το κλάμα που μας χάρισε ως Μπρέντα Γουόλς, ή ως Πρου Χάλιγουελ.

«Μαζί με την Σάνεν Ντόχερτι πέθανε και η εφηβεία μας» μου είπε μια συνάδελφος μου, όταν έγινε γνωστή η είδηση πώς έφυγε από τη ζωή. Όσο κλισέ και αν ακούγεται πάντως, η μνήμη κρατάει τους απόντες, παντοτινούς.

Ακολουθεί μια μικρή ανδρομή στη ζωή της.

1982-1983: Η Σάνεν Ντόχερτι στο «Μικρό σπίτι στο λιβάδι».

Η εντεκάχρονη Σάνεν Ντόχερτι κέρδισε τον ρόλο της Τζένι Γουάιλντερ στο Μικρό σπίτι στο λιβάδι, στο οποίο πρωταγωνιστούσε και ήταν παραγωγός ο Αμερικανός ηθοποιός, Μάικλ Λάντον. Η Ντόχερτι εμφανίστηκε και στα τέσσερα επεισόδια της τελευταίας σεζόν της σειράς, η οποία ακυρώθηκε το 1983.

1985: Σάνεν Ντόχερτι στο «Τα κορίτσια θέλουν μόνο να διασκεδάσουν»

Το 1985, η Σάνεν Ντόχερτι πρωταγωνίστησε στην εφηβική κωμωδία «Τα κορίτσια θέλουν μόνο να διασκεδάσουν» (Girls Just Want to Have Fun) στο πλευρό των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Λι Μοντγκόμερι, Μόργκαν Γούντγουορντ, Τζόναθαν Σίλβερμαν, Σάνεν Ντόχερτι και Έλεν Χαντ.

1986-1988: Η Σάνεν Ντόχερτι στο «Σπίτι μας»

Ένα χρόνο αργότερα, η Σάνεν Ντόχερτι πήρε τον ρόλο μιας από τις πρωταγωνίστριες στο οικογενειακό δράμα «Το σπίτι μας». Η αμερικανική δραματική τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε στο NBC για δύο σεζόν από τις 11 Σεπτεμβρίου 1986 έως τις 8 Μαΐου 1988, επικεντρώνεται στην οικογένεια Γουίδερσπουν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν προσπαθώντας να προσαρμοστούν σε μια καθημερινότητα όπου τρεις γενιές ζουν στο ίδιο σπίτι.

1988: Η Σάνεν Ντόχερτι στο «Φονικό Πάθος»

Η Σάνεν Ντόχερτι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφηβική μαύρη κωμωδία «Φονικό Πάθος» του 1988, στην οποία υποδύθηκε τη Χέδερ Ντιούκ πλάι στους Γουινόνα Ράιντερ, Κρίστιαν Σλέιτερ, Λιζάν Φολκ, Κιμ Γουόκερ και Πενέλοπε Μίλφορντ. Η ταινία αποτέλεσε ένα σπουδαίο κινηματογραφικό βήμα για την Ντόχερτι καθώς είχε τεράστια επιτυχία. Το «Φονικό Πάθος» σήμερα, θεωρείται ένα cult classic που ανά τα χρόνια αναβιώνει είτε ως μιούζικαλ είτε ως τηλεοπτική σειρά.

1990-1994: Η Σάνεν Ντόχερτι στο «Μπέβερλι Χιλς, 90210»

Το 1990, η Σάνεν Ντόχερτι πρωταγωνίστησε ως η ντίβα – όπως την αποκαλούσε ο Τύπος της εποχής- Μπρέντα Γουόλς, στην τηλεοπτική σειρά Μπέβερλι Χιλς, 90210. Οι οπαδοί της σειράς, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την Ντόχερτι σε 111 επεισόδια προτού αποχωρήσει από τη σειρά στο τέλος της τέταρτης σεζόν, το 1994.

Οι κριτικοί όπως και το κοινό, φυσικά την λάτρεψαν ως έναν χαρακτήρα που αγαπούν να μισούν και μισούν να αγαπούν.

1998-2001: Η Σάνεν Ντόχερτι στις «Μάγισσες»

Αφού συνεργάστηκε με τον κορυφαίο παραγωγό των ΗΠΑ, Άαρον Σπέλινγκ στο Μπέβερλι Χιλς, 90210, η Σάνεν Ντόχερτι συναντήθηκε εκ νέου με τον Σπέλινγκ όταν πήρε μέρος στη σειρά «Μάγισσες» του WB.

Η σειρά παρουσιάζει την ιστορία τριών αδελφών από το Σαν Φρανσίσκο που ανακαλύπτουν πώς έχουν έχουν μαγικές δυνάμεις. Πως θα εκμεταλλευτούν αυτό το μεταφυσικό προνόμιο; Με το να καταπολεμήσουν το έγκλημα και το κακό, φυσικά.

Η Ντόχερτι αποχώρησε τελικά από τη θρυλική σειρά στο τέλος της 3ης σεζόν, με αποτέλεσμα τον θάνατο του χαρακτήρα της.

2008-2009: H Σάνεν Ντόχερτι στο «90210»

Το 2008, η Σάνεν Ντόχερτι επέστρεψε πίσω στο Μπέβερλι Χιλς, 90210, καθώς εμφανίστηκε στο spin-off της σειράς The CW, 90210. Αναβίωσε το ρόλο της ως Μπρέντα Γουόλς για μια σειρά από επεισόδια στις σεζόν ένα και δυο μαζί με τα μέλη του καστ που επέστρεψαν.

2011: H Σάνεν Ντόχερτι παντρεύεται τον Κερτ Ισβαριένκο

Η Σάνεν Ντόχερτι βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο του φωτογράφου Κερτ Ισβαριένκο. Τον Οκτώβριο του 2011, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στο Μαλιμπού. Όμως, δώδεκα χρόνια αργότερα, το 2023, η Ντόχερτι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

2015: Η μάχη της Σάνεν Ντόχερτι με τον καρκίνο

Το 2015, η Σάνεν Ντόχερτι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Τότε, δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE: «Συνεχίζω να τρώω σωστά, να γυμνάζομαι και να είμαι πολύ θετική στη ζωή μου. Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου, τους φίλους και τους γιατρούς μου για την υποστήριξή τους και, φυσικά, για τους θαυμαστές μου που μου συμπαραστάθηκαν».

Παρόλο που το 2017 η κατάσταση της υγίας της φάνηκε να βελτιώνεται, το 2020 ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος της επέστρεψε και ότι «αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο 4». Κατά τη διάρκεια των θεραπειών της, ήταν ανοιχτή και ειλικρινής με τους θαυμαστές της σχετικά με την εμπειρία της.

Έξι χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, η Ντόχερτι ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος της είχε εξαπλωθεί.

2019: Η Σάνεν Ντόχερτι στο «BH90210»

Η Σάνεν Ντόχερτι επέστρεψε και πάλι στο Μπέβερλι Χιλς, καθώς εμφανίστηκε στη σειρά BH90210 του Fox το 2019. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα spin-offs τα οποία είχαν και φρέσκα πρόσωπα, η σειρά παρουσίαζε την μεταγενέστερη ζωή των πρώιμων μελών του καστ του «Μπέβερλι Χιλς, 90210», δηλαδή των Τζένι Γκάρθ,Ίαν Ζίρινγκ, Τζέισον Πρίστλεϊ, Γκαμπριέλ Καρτέρις, Τόρι Σπέλινγκ, Μπράιαν Όστιν Γκριν και Σάνεν Ντόχερτι.

*Με πληροφορίες από: People