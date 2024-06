Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ επιβεβαίωσαν τα δημοσιεύματα ότι πουλάνε την έπαυλη, την οποία απέκτησαν μόλις πέρυσι. Σύμφωνα με το Radar Online, το ζευγάρι που φημολογείται ότι είναι κοντά στο διαζύγιο, ανέθεσε σε μεσίτη για να αναλάβει την πώληση του σπιτιού, που αξίζει 60 εκατομμύρια δολάρια.

Το πολυτελές ακίνητο 6 στρεμμάτων βρίσκεται στο κτήμα Wallingford και διαθέτει ένα κτίριο 43.000 τετραγωνικών μέτρων με 17 υπνοδωμάτια, ένα κατάλυμα επισκεπτών 10.000 τετραγωνικών μέτρων, σπίτι για τον επιστάτη, γκαράζ για 15 αυτοκίνητα και χώρο στάθμευσης για 80 οχήματα.

Το υπαίθριο αθλητικό συγκρότημα έχει, μεταξύ άλλων, γήπεδο μπάσκετ, γυμναστήριο, ρινγκ πυγμαχίας, μπαρ και πισίνα.

Διάφορα πρακτορεία έχουν αναφέρει το τελευταίο διάστημα, ότι οι Μπένιφερ δεν ζουν πια στο ίδιο σπίτι, ενώ επισημαίνεται, ότι είχαν κάνει μεγάλη έρευνα για να αγοράσουν την έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς.

