Ο Joost Klein αποβλήθηκε από τη Eurovision κι ένας Ολλανδός σχολιαστής ξέσπασε σήμερα (11/5) on air για τον αποκλεισμό της χώρα του από τον μουσικό διαγωνισμό.

Η εν λόγω απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) έχει σηκώσει θύελλα, με συναδέλφους του Joost Klein που μετέχουν στον διαγωνισμό να αντιδρούν με διάφορους τρόπους.

Ο Κόρναλντ Μάας, λοιπόν, τηλεοπτικός παρουσιαστής και συγγραφέας ο οποίος είχε αναλάβει τον σχολιασμό του διαγωνισμού για λογαριασμό της Ολλανδίας, είπε τη φράση «γαμώ την EBU» κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε δημοσιογράφους.

🇳🇱 Dutch Eurovision commentator Cornald Maas at an interim press conference with the Dutch delegation: «I would almost say… Fuck the EBU»pic.twitter.com/ayca4QVLRv

