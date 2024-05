Φρίκη και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η είδηση για τον τραγικό θάνατο ενός εξάχρονου παιδιού με προβλήματα ακοής στην Ινδία.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια του 6χρονου ζούσε στην κοινότητα Ουτάρα της βόρειας Ινδίας, με τον 27χρονο πατέρα να κατηγορεί συνεχώς τη μητέρα του παιδιού για το γεγονός ότι ήταν κωφό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι είχε συνεχείς καβγάδες για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το παιδί, με τον πατέρα να παρακινεί τη μητέρα «να το πετάξει».

In a shocking incident, a 26-year-old woman from Dandeli taluk allegedly threw her six-year-old speech-disabled son into a river known for its crocodile population, following a heated argument with her husband.

