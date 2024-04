Το ‘πε και το κανε η Φενέρμπαχτσε, η οποία κατέβηκε να παίξει με την κ19 και στην συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο, 50 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του Süper Kupa κόντρα στη Γαλατασαράι.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa Conference League επέλεξε αυτόν τον τρόπο για να διαμαρτυρηθεί εναντίον της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Μια απόφαση που πάρθηκε γιατί η ομοσπονδία δεν ικανοποίησε το αίτημά της για αναβολή του αγώνα, για να προετοιμαστεί για τον προημιτελικό κόντρα στους ερυθρολεύκους την προσεχή Πέμπτη (11/7), αλλά και το αίτημα ορισμού ξένου διαιτητή. Πριν από τον αγώνα, ο ιδιοκτήτης της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κοτς, παραχώρησε 40λεπτη συνέντευξη Τύπου στην οποία έκανε λόγο για διαφθορά και οργανωμένο σύστημα που λειτουργεί εις βάρος της ομάδας του.

Ύστερα από το ζέσταμα που έγινε κανονικά, οι δύο ομάδες παρατάχτηκαν στον αγωνιστικό χώρο, με την Γαλατασαράι να ανοίγει το σκορ στα 50 δευτερόλεπτα με τον Μάουρο Ικάρντι. Στην συνέχεια, με τη σέντρα, ένας άνθρωπος της Φενέρμπαχτσε έδωσε το σύνθημα για αποχώρηση της ομάδας από τον αγωνιστικό χώρο, με τους παίκτες να υπακούν και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια.

Fenerbahçe management withdrew the team from the field.

What a disgrace!pic.twitter.com/lmz6gofxx7

— FootColic ⚽️ (@FootColic) April 7, 2024