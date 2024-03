Την επαναφορά της θανατικής ποινής ζητούν ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Παρασκευής (22/03) σε αίθουσα συναυλιών της Μόσχας, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 137 άνθρωποι.

Η Ρωσία είχε υπογράψει μορατόριουμ για κατάργηση της θανατικής ποινής από τη δεκαετία του 1990, ωστόσο μετά την επίθεση που αιμοτοκύλησε την Μόσχα αυξάνονται οι εκκλήσεις στο «στρατόπεδο» του Πούτιν για άρση μετά την πιο θανατηφόρα επίθεση στη χώρα εδώ και δύο δεκαετίες.

«Τώρα τίθενται πολλά ερωτήματα σχετικά με τη θανατική ποινή», δήλωσε το Σάββατο ο Βλαντιμίρ Βασίλιεφ, επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία στην Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του κοινοβουλίου. «Αυτό το θέμα σίγουρα θα επεξεργαστεί σε βάθος, επαγγελματικά και ουσιαστικά. Θα ληφθεί μια απόφαση που θα ανταποκρίνεται στη διάθεση και τις προσδοκίες της κοινωνίας μας», είπε ο Βασίλιεφ σε δήλωση.

Ταυτόχρονα, ο αναπληρωτής επικεφαλής της επιτροπής ασφαλείας της Κρατικής Δούμας, Γιούρι Αφονίν, δήλωσε το Σάββατο τα εξής: «Είναι απαραίτητο να επαναφέρουμε τη θανατική ποινή όταν πρόκειται για τρομοκρατία και φόνο»

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, νυν αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και ο πρόεδρος της Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολοντίν –δύο στενοί σύμμαχοι του Πούτιν– ζήτησαν επίσης να «καταστραφούν οι τρομοκράτες» μετά την επίθεση.

«Οι τρομοκράτες καταλαβαίνουν μόνο τον τρόμο αντιποίνων… θάνατος για θάνατο», είπε ο Μεντβέντεφ την Παρασκευή με ανάρτησή του στο Telegram.

Η δήλωση του Μεντβέντεφ βρήκε υποστήριξη επίσης από τους επικεφαλής δύο άλλων κομμάτων που τάσσονται υπέρ του Πούτιν στο ρωσικό κοινοβούλιο.

Την ίδια ώρα οι επικριτές του Κρεμλίνου έχουν εκφράσει ανησυχία για τα σχέδια του Πούτιν, σχετικά με τη χρήση αντιτρομοκρατικών και αντιεξτρεμιστικών νόμων από τη Ρωσία, νόμοι που συχνά έχουν χρησιμοποιηθεί για να στοχοποιήσουν όσους αντιτίθενται στο Κεμλίνο, τόσο δηλαδή για τους αντιπάλους του Πούτιν όσο και για τους υποστηρικτές της Ουκρανίας.

Θυμίζεται ότι περισσότεροι από 130 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι εισέβαλαν στην αίθουσα συναυλιών του Crocus City Hall την Παρασκευή, πυροβολώντας θεατές αδιακρίτως πριν βάλουν φωτιά στο κτίριο.

Ο αριθμός των απωλειών αναμένεται να αυξηθεί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κάποιων εκ των τραυματιών. Την τρομοκρατική επίθεση ανέλαβε ο ISIS.

Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση στον πολιτιστικό χώρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, έδωσε στη δημοσιότητα η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μέσω της πλατφόρμας Telegram. Το βίντεο περιλαμβάνει πολύ σκληρές εικόνες, τόσο με πυροβολισμούς από το αυτόματο, όσο και με επίθεση με μαχαίρι εναντίον ενός πολίτη που ήταν ακόμα εν ζωή.

Στο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 28 δευτερολέπτων το οποίο ήρθε στην κατοχή του in, καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως στο Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ με στόχο τις μεγαλύτερες δυνατές απώλειες.

Πέρα από τους πυροβολισμούς αδιακρίτως και κατά πάντων, ένας εκ των τρομοκρατών παρουσιάζεται να κόβει τον λαιμό ενός από τα θύματα της επίθεσης.

Το βίντεο θεωρείται αυθεντικό, καθότι πέρα από τον χώρο στον οποίο έλαβε χώρα το μακελειό, παρουσιάζει ένα από τα οπλοπολυβόλα μάρκας Καλάσνικοφ, με λαβή στο πάνω μέρος του, που έχει χαρακτηριστικό φωσφοριζέ χρώμα και υπάρχει στα ντοκουμέντα.

