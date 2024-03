Σοκαρισμένη παραμένει η παγκόσμια κοινότητα, μετά την άγρια τρομοκρατική επίθεση στο Crocus City Hall στη Μόσχα με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, και η προσοχή στρέφεται πλέον στο Κρεμλίνο και την αντίδραση Βλαντιμίρ Πούτιν.

O ρώσος πρόεδρος, ενημερώθηκε από την υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας FSB ότι 11 άνθρωποι συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 4 που εμπλέκονται άμεσα στο μακελειό, ενώ η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ύποπτοι της τρομοκρατικής επίθεσης, είχαν “επαφές” στην Ουκρανία και σχεδίαζαν να διαφύγουν εκεί.

Παράλληλα το Κρεμλίνο ελέγχει την αυθεντικότητα της ανάρτησης μέσω της οποίας γνωστοποιήθηκε η ανάληψη ευθύνης από τον ISIS.

Ο Μάθιου Σάσεξ, ειδικός σε θέματα Ρωσίας και αναπληρωτής καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, σε δηλώσεις του στο BBC, ανέφερε: «Η Ρωσία έχει μακρά ιστορία στο να αντιμετωπίζει πολλούς από τους ανθρώπους στο έδαφός της που είναι μουσουλμάνοι όχι ιδιαίτερα καλά. Είχαμε δύο πολέμους στην Τσετσενία. O δεύτερος από το 1999 έως το 2006 ήταν κάτι σαν ριζοσπαστικός πόλεμος στον οποίο υπήρχαν άνθρωποι που πολέμησαν με το Ισλαμικό Κράτος εναντίον της ρωσικής κυβέρνησης. Έκτοτε, οι δραστηριότητες της Ρωσίας στη Συρία έκαναν το Ισλαμικό Κράτος να βλέπει τη ρωσική κυβέρνηση ως πρωταρχική απειλή».

Παράλληλα ο Σάσεξ , ανέφερε ότι αναμένει ότι η ρωσική απάντηση μετά την επίθεση στο Crocus City Hall θα είναι με «ακραίας βίας», παραθέτοντας ως παραδείγματα τα επακόλουθα της πολιορκίας του θεάτρου της Μόσχας το 2002 και της πολιορκίας του σχολείου στο Μπεσλάν το 2004.

«Ίσως δεν είναι τόσο σημαντικό ποιος πραγματοποίησε τις επιθέσεις, αλλά ποιος αποφασίζει η ρωσική κυβέρνηση ότι φταίει και εναντίον ποίου θα απαντήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάθιου Σάσεξ, σημειώνοντας ότι η προειδοποίηση των ΗΠΑ για πιθανή επίθεση, που εκδόθηκε στις 7 Μαρτίου, αντιμετωπίστηκε από το Κρεμλίνο ως προσπάθεια «ανάμειξης» στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές και στις εσωτερικές του υποθέσεις.

Ενδεικτικό ήταν το σκληρό μήνυμα του πρώην προέδρου της Ρωσίας και επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ ο οποίος αφενός ξεκαθάρισε πως στον θάνατο η Μόσχα θα απαντήσει με θάνατο, ενώ δεν παρέλειψε -πριν γίνει γνωστή η ταυτότητα των δραστών- πως εάν κρύβεται η Ουκρανία από πίσω, θα την αφανίσουν.

«Στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης – ειλικρινή συλλυπητήρια, δύναμη σε όλους τους αγαπημένους των θυμάτων. Οι τρομοκράτες καταλαβαίνουν μόνο από αντίποινα τρόμου», ανέφερε και συνέχισε: «Καμία δίκη ή έρευνα δεν θα βοηθήσει αν η πυγμή δεν αντιμετωπιστεί με πυγμή και οι θάνατοι με εκτελέσεις τρομοκρατών. Αυτή είναι η εμπειρία».

«Αν στοιχειοθετηθεί ότι πρόκειται για τρομοκράτες του καθεστώτος του Κιέβου, είναι αδύνατο να συνεννοηθεί κανείς μαζί τους και τους ιδεολογικούς τους εμπνευστές διαφορετικά. Όλοι τους πρέπει να βρεθούν και να εξοντωθούν χωρίς έλεος ως τρομοκράτες. Μεταξύ αυτών και οι αξιωματούχοι του κράτους που διέπραξε αυτή τη θηριωδία. Θάνατος αντί θανάτου», είπε ο Μεντβέντεφ,

Πάντως αν αποδειχθεί ότι είναι ορθός, ο ισχυρισμός μιας θυγατρικής οργάνωσης του Ισλαμικού Κράτους ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στη Μόσχα θα ήταν η πιο πρόσφατη από μια σειρά επιθέσεων που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος στη Ρωσία ή εναντίον της κατά τα τελευταία χρόνια.

