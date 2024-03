Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες του μακελειού στο Crocus City Hall της Μόσχας που σημειώθηκε τη Παρασκευή, έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές αρχές, την ώρα που μια φωτογραφία η οποία ενδεχομένως τους απεικονίζει, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Οι ύποπτοι στη φωτογραφία που δημοσιεύεται σε πολλά ΜΜΕ, βρίσκονται μέσα σε ένα λευκό αυτοκίνητο τύπου σεντάν, μάρκας Renault, το οποίο αγοράστηκε με μετρητά στις 4 Ιανουαρίου 2024, αναφέρει το rtnews, επικαλούμενο τη Moscow-24.

Το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε μέσα από ένα βίντεο που κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου περνώντας έξω από τον συναυλιακό χώρο όπου φαίνεται να βγαίνουν άνδρες κρατώντας όπλα.

Οι φωτογραφίες από τους φερόμενους ως δράστες μέσα στο λευκό όχημα, με το οποίο διέφυγαν αφού σκόρπισαν τον θάνατο, κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει και ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που καταγράφει τη στιγμή της εισβολής των ενόπλων: Ανδρες με αυτόματα όπλα εμφανίζονται να πυροβολούν επανειλημμένα εναντίον πολιτών, μεταξύ των οποίων και γυναίκες, που κρύβονταν κάτω από κάτι που φαινόταν σαν μια πινακίδα εισόδου στο “Crocus City Hall”.

