Το ζήτημα της εμπορικής εκμετάλλευσης των Βαρωσίων του πάλαι ποτέ παραθεριστικού θέρετρου στα νότια της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου που έχει εγκαταλειφθεί εδώ και 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, φέρνουν ξανά στο προσκήνιο οι Τουρκοκύπριοι και μάλιστα εμπλέκουν στα σχέδια τους και τον βασιλιά Κάρολο.

Το θέμα ανακίνησε η βρετανική εφημερίδα Daily Exrpess, η οποία παρουσίασε ένα σχέδιο μετατροπής των Βαρωσίων σε «Λας Βέγκας της Μεσογείου».

‘VEGAS ON THE MED’

📍Maraş, Turkish Republic of Northern Cyprus

An Express article has stated that the redevelopment of Maraş could directly involve King Charles due to the Royal Family’s ownership of the Golden Sands hotel. #TRNC #KKTC #Varosha pic.twitter.com/9y78YPJTid

— Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) February 12, 2024