Με μία αναπάντεχη παραίτηση κλείνει το 2023, καθώς η βασίλισσα της Δανίας, Μαργαρίτα Β’ ανακοίνωσε την αιφνιδιαστική παραίτησή της στο τηλεοπτικό της διάγγελμα για το νέο έτος.

Θα παραιτηθεί από το θρόνο στις 14 Ιανουαρίου, δηλαδή 52 χρόνια ακριβώς από τότε που έγινε βασίλισσα.

Η Μαργαρίτα – το μεγαλύτερο παιδί του πρώην μονάρχη της Δανίας βασιλιά Φρέντερικ Θ’ και της βασίλισσας Ίνγκριντ – διαδέχθηκε τον πατέρα της μετά το θάνατό του στις 14 Ιανουαρίου 1972.

Ο μεγαλύτερος γιος της, ο πρίγκιπας Φρειδερίκος και διάδοχος του θρόνου θα αναλάβει βασιλιάς μετά την αποχώρηση της μητέρας του.

«Αποφάσισα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στις 14 Ιανουαρίου 2024 – 52 χρόνια αφότου διαδέχθηκα τον αγαπημένο μου πατέρα – θα παραιτηθώ από βασίλισσα της Δανίας. Αφήνω τον θρόνο στον γιο μου, τον πρίγκιπα διάδοχο Φρειδερίκο», είπε χαρακτηριστικά.

Η 83χρονη είναι η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία της Δανίας, καθώς ανέβηκε στον θρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα της βασιλιά Φρειδερίκου Θ’ το 1972.

Η βασίλισσα Μαργαρίτα Β’ έγινε η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία της Δανίας τον Ιούλιο καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Χριστιανός Δ΄, ο οποίος, ενώ τυπικά βασίλευσε για 60 χρόνια, κυβέρνησε μόνο για 51 χρόνια και έξι μήνες, καθώς ήταν παιδί κατά το πρώτο μέρος της βασιλείας του.

Γιόρτασε το Χρυσό Ιωβηλαίο της τον Ιούλιο του 2022, με μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη Δανία.

Μάλιστα μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ της Βρετανίας τον Σεπτέμβριο του 2022 είναι η μακροβιότερη μονάρχης στην Ευρώπη.

Η 83χρονη μονάρχης τον Φεβρουάριο είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην πλάτη. Μάλιστα όπως είπε στην ομιλία της: «Η χειρουργική επέμβαση έδωσε φυσικά αφορμή να σκεφτούμε το μέλλον – αν έχει έρθει η ώρα να αφήσουμε την ευθύνη στην επόμενη γενιά».

BREAKING: Denmark’s Queen Margrethe II has announced she will abdicate on January 14th after 52 years on the throne. The Queen delivered the surprise decision during a live TV new year address.pic.twitter.com/s2E8iZ8lau

— Cameron Walker (@CameronDLWalker) December 31, 2023