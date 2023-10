Δίνει το παράδειγμα

Ήταν πριν από καιρό που η Μαργαρίτα Β’ της Δανίας, η μακροβιότερη εν ζωή μονάρχης στην Ευρώπη, είπε στα εγγόνια της να βρουν δουλειά. Και τώρα έχει η ίδια δεύτερη δουλειά και μάλιστα ως σχεδιάστρια κοστουμιών και σκηνικών στο δράμα εποχής «Ehrengard: The Art of Seduction» που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Netflix.

Σύμφωνα με τους New York Times, η 83χρονη βασίλισσα, που βρίσκεται στον θρόνο εδώ και 51 χρόνια, σχεδίασε εξίσου πολλά κοστούμια για την ταινία «Ehrengard: The Art of Seduction». Η ταινία του Netflix είναι μια προσαρμογή του παραμυθιού της Karen Blixen του 1962 για μια σαγηνευτική γυναίκα που προσλαβμάνεται για να βοηθήσει τον (φανταστικό) γιο της βασίλισσας να βρει σύντροφο.

«Οι ιστορίες της Karen Blixen πάντα με γοήτευαν, με τις αισθητικές τους ιστορίες, τη φαντασία τους και τους κόσμους που δημιουργούν» είπε η βασίλισσα της Δανίας. Η Μαργαρίτα Β’ της Δανίας δημιούργησε επίσης σχεδόν 100 ντεκουπάζ ή κολάζ που χρησίμευσαν ως έμπνευση για τα σκηνικά.

Η Μαργαρίτα Β’ της Δανίας, σύμφωνα με το Jezebel, δεν πληρώθηκε για τη δουλειά της στην ταινία αν και είναι η τρίτη φορά που συνεργάζεται με την JJ Film, μια δανική εταιρεία παραγωγής. Είχε βοηθήσει προηγουμένως και στον σχεδιασμό παραγωγής για τις μικρού μήκους ταινίες De Vilde Svaner και The Snow Queen.

Στα 83 της σήμερα γιόρτασε πέρυσι μισό αιώνα στον θρόνο της Δανίας. Δεν εγκατέλειψε όμως ποτέ τα καλλιτεχνικά της πάθη. Οι πίνακές της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα μουσεία, μεταξύ άλλων σε μια πρόσφατη έκθεση στο Musée Henri-Martin της Γαλλίας, ενώ μεταξύ πολλών άλλων έργων, έκανε και την εικονογράφηση για μια δανέζικη μετάφραση του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Έχει επίσης σχεδιάσει κοστούμια για το Βασιλικό Μπαλέτο της Δανίας, ενώ έργα της εκτίθενται στο Μουσείο της Φλωρεντίας Stibbert και στο Musée de Cahors Henri-Martin της Γαλλίας. Σύμφωνα με τους Times, η Μαργαρίτα Β’ της Δανίας βασίστηκε στα κοστούμια της από την περίοδο Biedermeier (1815 με 1848).

Τα σκίτσα της, μαζί με μερικά από τα ρούχα και πολλά από τα κολάζ, εκτίθενται στο Μουσείο Karen Blixen λίγο έξω από την Κοπεγχάγη μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν στη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον και το Σιάτλ.

Η πιο αγαπητή γυναίκα στη Δανία

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2021 για λογαριασμό της YouGov Denmark, η Μαργαρίτα Β’ ήταν η πιο αγαπητή γυναίκα στη χώρα (ο πιο αγαπητός άνδρας ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα), ενώ σε δημοσκόπηση της Gallup του 2013 που διεξήχθη για λογαριασμό της Berlingske, της παλαιότερης εφημερίδας της Δανίας, το 82% των συμμετεχόντων συμφώνησε ή συμφώνησε εν μέρει ότι η χώρα επωφελείται από τη μοναρχία.

Στους επικριτές της, από την άλλη, περιλαμβάνονται μέλη της οικογένειάς της. Ο πρίγκιπας Ιωακείμ, ο νεότερος από τους δύο γιους της, ενοχλήθηκε από την πρόσφατη απόφασή της να «συρρικνώσει» τον θεσμό της μοναρχίας αφαιρώντας από τα παιδιά του τους βασιλικούς τίτλους τους. Το 2017 ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας Χένρικ, ανακοίνωσε ότι δεν επιθυμούσε να ταφεί δίπλα της, επειδή δεν του είχαν δοθεί ποτέ οι τίτλοι βασιλιάς ή βασιλικός σύζυγος. Πέθανε έξι μήνες αργότερα.