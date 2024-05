Πάνω από 70.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς οι καταιγίδες έχουν πλήξει σχεδόν τα δύο τρίτα των 497 πόλεων της νοτιότερης πολιτείας της Βραζιλίας, Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Σύμφωνα με την Guardian, πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά δεν έχουν νερό, ενώ ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 57, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ δεκάδες άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν δρόμους και γέφυρες και προκάλεσαν κατολισθήσεις και τη μερική κατάρρευση ενός φράγματος σε ένα μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Ένα δεύτερο φράγμα στην πόλη Μπέντο Γκονσάλβες κινδυνεύει επίσης να καταρρεύσει, δήλωσαν οι αρχές.

Στο Πόρτο Αλέγκρε, την πρωτεύουσα του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, η λίμνη Guaíba έσπασε τις όχθες της, πλημμυρίζοντας δρόμους. Το διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτο Αλέγκρε ανέστειλε όλες τις πτήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα.

An emotional scene from Canoas, where locals form a human chain to aid boats in rescuing stranded individuals.

Humanity at its finest! 🌊 #Canoas #PortoAlegre #RioGrandedoSul#Floods #Flooding #Brazil#BrazilFloods

