Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία απαντούν στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης που διατάσσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στη Ράφα, οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο αφανισμού του άμαχου πληθυσμού στην πόλη νότιας της Γάζας.

Η ισραηλινή ανακοίνωση χαρακτηρίζει την απόφαση «ψευδή, εξωφρενική και αηδιαστική».

«Μετά την τρομερή τρομοκρατική επίθεση κατά των πολιτών του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ ξεκίνησε έναν δίκαιο αμυντικό πόλεμο για να εξαλείψει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους μας», σημειώνεται.

«Το Ισραήλ το κάνει αυτό σύμφωνα με το δικαίωμά του να υπερασπιστεί το έδαφός του και τους πολίτες του, διατηρώντας τις ηθικές του αξίες και τηρώντας το διεθνές δίκαιο», τονίζεται.

«Το Ισραήλ δεν πραγματοποίησε και δεν θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Ράφα που δημιουργούν συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον αφανισμό του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού, εν όλω ή εν μέρει».

Live update: Israel says it won’t carry out Rafah operations that could destroy civilian population https://t.co/1j4Gs0G8o5

— ToI ALERTS (@TOIAlerts) May 24, 2024