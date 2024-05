Σαφώς υπάρχουν ημέρες που δεν θέλουμε να πάμε στη δουλειά, σαφώς και όλοι μας, έστω μία φορά στη ζωή μας έχουμε βρει μια δικαιολογία για να μην χρειαστεί να ξυπνήσουμε αχάραγα και να φερθούμε ως σωστοί επαγγελματίες.

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζαμε είναι πως η παραπάνω επιθυμία και σκέψη υπάρχει από τα αρχαία χρόνια και μάλιστα αποδεικνύεται από μια αιγυπτιακή πινακίδα 3.200 ετών.

Στη συγκεκριμένη αναγράφονται ορισμένους από τους λόγους που ανέφεραν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι στα αφεντικά τους προκειμένου να απουσιάσουν από ακόμη μία εξαντλητική ημέρα στην κατασκευή των Πυραμίδων.

Το αρχαίο εύρημα —φτιαγμένο από ασβεστόλιθο— βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κατοχή του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο έχει αναγνωρίσει ότι χρονολογείται από το 1250 π.Χ.

