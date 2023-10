Τη συγκλονιστική στιγμή που μια μητέρα από το Ισραήλ μαθαίνει ότι ο σύζυγος βρέθηκε νεκρός στη σφαγή της Kfar Aza, δίνει στη δημοσιότητα το βρετανικό Sky News.

Ο λόγος για την Shaylee Atary, η οποία μαζί με την κόρη της, Shaya, κατάφεραν και δραπέτευσαν, αφού χρειάστηκε πρώτα να κρυφτούν για περισσότερες από 24 ώρες από τους μαχητές της Χαμάς, όταν εκείνοι προσπάθησαν να εισβάλουν στο σπίτι τους στο κιμπούτς Kfar Aza, κατά τη διάρκεια της σφαγής που έχει συγκλονίσει τον κόσμο.

Η Shaylee Atary έδινε συνέντευξη στο Sky News για τον σύζυγό της, Yahav Winner, ο οποίος αγνοείται από τότε που το κιμπούτς δέχθηκε επίθεση τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Στα πλάνα -για τα οποία η οικογένεια έδωσε την άδεια να προβληθούν προκειμένου να αναδείξουν τη φρίκη του πολέμου- φαίνεται η γυναίκα να κρατάει σφιχτά το νεογέννητο ενός μηνός μωρό της, ενώ λέει στους δημοσιογράφους ότι ο σύζυγός της -κινηματογραφιστής- θα μπορούσε να έχει «τραυματιστεί κάπου» ή να «απαχθεί».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ωστόσο, η γυναίκα φαίνεται να μιλάει στη μητέρα της, η οποία έχει πέσει στο πάτωμα στο διάδρομο κρατώντας με τα χέρια της το κεφάλι της κλαίγοντας.

Είχε μόλις ενημερωθεί από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ότι η σορός του άντρα της κόρης της είχε εντοπιστεί...

The horror of war

During an interview with Sky News, Shaylee Atari, an Israeli woman from Kfar Aza, learns that the body of her husband Yahav, who disappeared after the terrorist attack, has been found. pic.twitter.com/kF8UnFZHJF

— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2023