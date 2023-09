Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (27/9) στην Ιταλία.

Ο Εγκέλαδος «χτύπησε» συγκεκριμένα στις 3:55 (ώρα Ιταλίας), στην περιοχή Κάμπι Φλεγκρέι, έξω από τη Νάπολη, η οποία είναι σεισμογενής και ηφαιστειογενής.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου, αλλά και σε ορισμένες περιοχές της Ρώμης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν τραυματίες και δεν προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε για προληπτικούς λόγους και τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι υπάρχει ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα σχέδια εκκένωσης της όλης αυτής περιοχής, η οποία συνολικά μετρά 500.000 κατοίκους, σε περίπτωση ισχυρού σεισμού.

A 4.2-magnitude earthquake early on Wednesday shook the large, flat volcano outside of Naples, which is home to half a million people. https://t.co/DFzBhqqmma

Σημειώνεται ότι αυτός είναι ο δεύτερος ισχυρός σεισμός, που σημειώνεται στη γειτονική χώρα, μέσα σε λίγα 24ωρα.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/9) σημειώθηκε, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών μελετών (USGS), σεισμική δόνηση εντάσεως 5,1 της κλίμακας Ρίχτερ στη βόρεια Ιταλία.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο υπολόγισε τη δόνηση στα 4,9 Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 37 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μπολόνια και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.

🔎 Deadliest #earthquakes that occurred in recent years within 300km of #Imola (#Italy): 06/05/1976 a M6.1 led to 965 casualties, 06/04/2009 a M6.3 led to 309 casualties, and on 24/08/2016 a M6.2 led to 299 casualties. pic.twitter.com/lK8ApoVRqy

— EMSC (@LastQuake) September 18, 2023