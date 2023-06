Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα είναι πολύ ερωτευμένοι και πλέον δεν το κρύβουν. Αναρτήσεις στα social με μηνύματα αγάπης, φωτογραφίσεις και τρυφερά ενσταντανέ.

Μετά την ερωτική εξομολόγησή του ότι βρήκε την αδελφή ψυχή του, ο Έλληνας τενίστας έγραψε ένα tweet για την αγάπη εν μέσω του 7ου game με τον Ρισάρ Γκασκέ για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Στουργκάρδης.

Στις 18.31 της Πέμπτης 15/6, με το σκορ να είναι στο 3-3, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία αλλιώτικη ανάρτηση στον λογαριασμό του στο twitter. To tweet έλεγε συγκεριμένα:

«Μην ξεχνάς να σταματάς για να δεις, να ακούσεις και να αγαπήσεις. Γιατί μία ημέρα όλα αυτά θα έχουν χαθεί, όπως κι εσύ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Don’t forget to stop and see and listen and love. Because one day this will all be gone and so will we.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 15, 2023