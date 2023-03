Ένα σπάνιο ροζ διαμάντι, του οποίου η αξία εκτιμάται σε περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια, θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby’s.

Το «αψεγάδιαστο» διαμάντι των 10,57 καρατίων προέρχεται από την Μποτσουάνα. «Εκτιμάται σε περίπου 3,3 εκατ. δολάρια ανά καράτι, δηλαδή περισσότερα από 35 εκατ. δολάρια. Είναι η υψηλότερη εκτιμώμενη αξία ανά καράτι για οποιονδήποτε πολύτιμο λίθο στην αγορά», είπε ο επικεφαλής πωλήσεων κοσμημάτων του Sotheby’s, Αλεξάντερ Έμπλεν, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), χωρίς να μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Introducing The Eternal Pink, the most vivid pink diamond to ever come to market.

Carrying the highest price per carat estimate ever placed on any diamond or gemstone, The Eternal Pink is expected to achieve in excess of $35 million this June at #SothebysNewYork. pic.twitter.com/BBGvdv7BPL

— Sotheby’s (@Sothebys) March 29, 2023