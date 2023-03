Συνεχές είναι το «ράπισμα» που δέχονται η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσον αφορά το ζήτημα της πώλησης των F-16 από τις ΗΠΑ, με τις πιέσεις από τους Αμερικανούς αξιωματούχους και από Δημοκρατικούς βουλευτές προς την κυβέρνηση Μπάιντεν να είναι διαρκείς.

Από την άλλη πλευρά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, επανέλαβε την πάγια θέση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι στηρίζουν την πώληση των F-16, ωστόσο σημείωσε πως αυτός ο εξοπλισμός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για προώθηση διαφορών εντός του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής, ο Δημοκρατικός βουλευτής, Ντέιβιντ Σισιλίνι, εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι η Τουρκία δεν πρέπει να λάβει καινούργια ή κιτ εκσυχρονισμού F-16, τη στιγμή που ο υπάρχον στόλος χρησιμοποιείται για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και του ελληνικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα ο κ. Σενσίνι κατηγόρησε την Τουρκία για υπονόμευση της ενότητας του ΝΑΤΟ.

«Η χρήση του υπάρχοντος στόλου των F-16 από την Τουρκία για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και η άρνησή της να αποκλείσει τη χρήση αναβαθμισμένων F-16 για τη συνέχιση της παραβίασης του ελληνικού εναέριου χώρο υπονομεύει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Και ξέρω ότι αυτό είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εσάς. Θα μπορούσατε να μιλήσετε για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει ότι τα αμερικανικά όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν για να απειλήσουν συμμάχους και εταίρους στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη βόρεια Συρία;», είπε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά του, ο Άντονι Μπλίνκεν, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι υπέρ να διαθέτουν τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που χρειάζονται τα μέλη του ΝΑΤΟ για να υπάρχει πλήρη διαλειτουργικότητα εντός της συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, ωστόσο έσπευσε να σημειώσει ότι «οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή τεχνολογία παρέχουμε δεν χρησιμοποιείται για την προώθηση διαφορών».

«Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας – είτε είναι με την Τουρκία, είτε με την Ελλάδα, είτε με οποιονδήποτε άλλο σύμμαχο του ΝΑΤΟ – είναι να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που χρειάζονται για να υπάρχει πλήρη διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ, για να μπορούν κάνουν ό,τι χρειάζεται να κάνουν ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, φυσικά, (θέλουμε) να διασφαλίζουμε ότι στον βαθμό που υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ τους, ότι οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή τεχνολογία παρέχουμε δεν χρησιμοποιείται για την προώθηση αυτών των διαφορών. Πιστεύουμε ότι η Τουρκία πρέπει να πάρει τα αναβαθμισμένα F-16 και τα πακέτα εκσυγχρονισμού», είπε αρχικά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για το ΝΑΤΟ, σημαντικό για τη συμμαχία. Την ίδια στιγμή, εργαζόμαστε επιμελώς για να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι όποιες εντάσεις υπάρχουν μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, σε αυτήν την περίπτωση της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα αμβλυνθούν και ότι δεν θα εμπλακούν σε ενέργειες ή ρητορική που θα αναζωπυρώσει την κατάσταση», προσέθεσε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Υπενθυμίζεται πως και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Τουρκίας επαναλαμβάνοντας την προκλητική της στάση και τονίζοντας για ακόμα μία φορά ότι «δεν αξίζει να αγοράσει τα F-16».

Μάλιστα τα λεγόμενα του Μενέντεζ αποκτούν άλλη διάσταση, καθώς τα είπε, χωρίς να κατονομάζει την Τουρκία, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, τον οποίο ρώτησε πως θα χαρακτήριζε μία τέτοια χώρα, με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να απαντά «ένας προκλητικός σύμμαχος». Τότε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ τόνισε «αυτή η χώρα είναι η Τουρκία. Μια χώρα που κάνει όλα αυτά τα πράγματα δεν αξίζει να λάβει τα F-16».

Μενέντεζ: Τι αποκαλείτε μία χώρα, ο οποία παραβιάζει τον εναέριο χώρο και τα εδαφικά ύδατα μιας άλλης χώρας χωρίς προηγούμενη πρόκληση;

Μία χώρα, η οποία κάνει ασκήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μιας άλλης χώρας; Πού αγοράζει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό κατά παράβαση του δικαίου των ΗΠΑ; Πού έχει περισσότερους δικηγόρους και δημοσιογράφους στη φυλακή από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα και φυλακίζει τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο πριν από τις εκλογές; Πού επιδιώκει με τη βία να εμποδίσει τα δικαιώματα μιας χώρας μέλους της ΕΕ για να ερευνήσει στην υφαλοκρηπίδα της; Που δεν έχει προσχωρήσει μόνο στις κυρώσεις της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας, αλλά έχει εξαγάγει αγαθά αξίας περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων στη Ρωσία;

Πού συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων εναντίον των εταίρων των ΗΠΑ, όπως οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας;

Πού σταμάτησε την κρίσιμη διεύρυνση του ΝΑΤΟ;Που συνεχίζει να καταλαμβάνει μια χώρα της Ε.Ε. με 40.000 στρατεύματα και κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και επιδιώκει να ανοίξει μια περιοχή που έχει παγώσει από τα Ηνωμένα Έθνη;

Πού αρνείται τη θρησκευτική ελευθερία στον θρησκευτικό ηγέτη εκατομμυρίων πολιτών της ελληνικής ορθόδοξης πίστης;

Πού έχει μετατρέψει μια εκκλησία σε ένα τζαμί παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις της UNESCO;

Πού συλλαμβάνει και φυλακίζει αμερικανικό προσωπικό;

Μπλίνκεν: Νομίζω ότι θα το έλεγα ότι ένας προκλητικός σύμμαχος

Μενέντεζ: Λοιπόν, καλώ τη χώρα αυτή Τουρκία. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν πιστεύω ότι μια τέτοια χώρα … ότι αξίζει να πουλήσουμε τα F-16 σε αυτήν.

Senator Bob Menendez launches 90 -second long tirade criticising Turkey on everything from human rights, ties w/Greece, delay of NATO expansion & asks “What do you call such a country?” Blinken responds: “A challenging ally.” Menendez says Ankara doesn’t deserve to get the F-16s. pic.twitter.com/kf7gZIrXsU

