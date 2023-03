Το διάσημο «κόκκινο χαλί» των Όσκαρ ανήκει πλέον στο παρελθόν. Αλλάζει χρώμα για πρώτη φορά μετά από έξι και πλέον δεκαετίες.

Αντί για το διάσημο «κόκκινο χαλί», στα φετινά Όσκαρ θα υπάρχει πλέον ένα χαλί σε χρώμα σαμπανιζέ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της αλλαγής. Ο Τζίμι Κίμελ, που θα παρουσιάσει τα φετινά Όσκαρ, ήταν παρών στα αποκαλυπτήρια και καλωσόρισε την αλλαγή με ένα αστείο.

«Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα χαλί σε χρώμα σαμπάνιας αντί για ένα κόκκινο χαλί, επειδή είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χυθεί αίμα».

#Oscars host Jimmy Kimmel joked that «no blood will be shed» at the ceremony as he joined workers in Hollywood for the ceremonial rolling out of this year’s Champagne-colored carpet. pic.twitter.com/bVk968qvlQ

— AP Entertainment (@APEntertainment) March 8, 2023