Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι ένας αθλητής παγκόσμιας αναγνώρισης, σαφέστατα και όχι μόνο από τον κόσμο του αθλήματος που υπηρέτησε όσο ελάχιστοι στην ιστορία του τένις.

Λογικό ήταν στο άκουσμα της απόφασής του ν΄ αποχωρήσει από την ενεργό δράση μετά το Laver Cup, από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, αθλητές και αθλήτριες από διάφορα αθλήματα, αλλά και αθλητικοί οργανισμοί να σπεύσουν να τον ευχαριστήσουν και να τον αποχαιρετήσουν με το δικό τους τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κάτοχος του τίτλου στους κατασκευαστές της F1, Mercedes ανέβασε στο λογαριασμό της στο Twitter το ακόλουθο μήνυμα: «Συγχαρητήρια, Ρότζερ, μία καριέρα που άλλαξε το άθλημα. Να έχεις μία αποχώρηση ανάλογη με την αξία σου. Και να θυμάσαι, θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειας της Mercedes».

Η ATP ανέφερε λιτά στο ίδιο μέσο: «Άλλαξες το άθλημα!» Άμεση ήταν και η αντίδραση του επίσημου λογαριασμού του Wimbledon, το οποίο ο Ελβετός «βασιλιάς» έχει κατακτήσει 8 φορές, ρεκόρ που κατέχει μέχρι και σήμερα. Με μία φωτογραφία του, στην οποία κρατά στην αγκαλιά του το τρόπαιο.

Ο Αργεντινός, Χουάν Μάρτινβ Ντελ Πότρο, ο οποίος και αυτός έχει αποχωρήσει από την ενεργό δράση ανέφερε στο tweet του: «Ρότζερ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκανες για το τέλος και προσωπικά για μένα. Ο κόσμος του τένις δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος χωρίς εσένα. Σ΄ αγαπώ Ρότζερ!»

Οι διοργανωτές του Roland Garros αποχαιρέτησαν τον Ελβετό: «Θρύλος του αθλήματος.»

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου και πρόσφατα κάτοχος του US Open, Κάρλος Αλκαράθ, ήταν από τους πρώτους που σχολίασαν την αποχώρηση του Φέντερερα ανεβάζοντας στο Twitter μία καρδιά που έγραψε δίπλα της «Ρότζερ».

Η ομοσπονδία χάντμπολ της Ισπανίας ευχαρίστησε το Σουηδό τενίστα για «την προσφορά του στην κοινωνία, μαζί με το δικό μας, Ράφαελ Ναδάλ, τις βασικές αξίες του αθλήματος: σεβασμό, παιδεία, αγωνιζόμενοι και ήθος, αγωνιζόμενοι στο υψηλότερο επίπεδο.»

Ο συμπατριώτης και κουνιάδος του, Στάνισλαβ Βαβρίνκα, λυπάται επίσης με την αποχώρηση του Φέντερερ και την εκφράζει με τρία «emojis».

Ο Καναδός, Ντένις Σαποβάλοφ είπε το δικό του «αντίο» στον 41χρονο: «Ένα πρότυπο για μένα και για τόσους πολλούς ακόμη!Σε ευχαριστούμε για όλα Ρότζερ, ήταν προνόμιο να μοιραζόμαστε το κορτ μαζί σου.»

Στον επίσημο λογαριασμό της η ΔΟΕ σχολιάζει: «Σε ευχαριστούμε για όλες τις αξέχαστες στιγμές που απολαύσαμε στη διάρκεια της καριέρας σου. Θα μας λείψεις!»

Να σημειωθεί ότι ο Ρότζερ Φέντερερ συμμετείχε σε 4 διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Λονδίνο το 2012 και το χρυσό στο διπλό στο Πεκίνο 2008.

