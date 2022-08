«Οι επόμενοι πέντε έως δέκα χειμώνες θα είναι φρικτοί εάν δεν ληφθούν μέτρα». Αυτή η προειδοποίηση της υπουργού Ενέργειας του Βελγίου, Τίνε Φαν ντερ Στράτεν, αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης στη Γηραιά Ήπειρο, σε περίπτωση που οι ηγέτες της δεν λάβουν άμεσα μέτρα.

«Πρέπει να δράσουμε στην πηγή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να εργαστούμε για το πάγωμα των τιμών φυσικού αερίου» τόνισε η ίδια σε ανάρτησή της στο Twitter.

Μαζί με τη δική της, πληθαίνουν οι φωνές στην ΕΕ που ζητούν πανευρωπαϊκό πλαφόν στην τιμή του αερίου και την αποσύνδεσή του από την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η βελγίδα υπουργός τόνισε ότι κάθε οικογένεια θα γλυτώσει 770 ευρώ τον χρόνο, αν θεσπιστεί πλαφόν. Eίναι χαρακτηριστικό ότι την περασμένη εβδομάδα η τιμή του ρεύματος έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ.

Er moet dringend een Europees prijsplafond worden ingevoerd. Dat kan de energiefactuur met 770 euro per jaar per gezin verlichten. Op EU-niveau heeft het prijsplafond de grootste impact, maar ook op het Belgisch niveau mogen we prijsblokkeringen niet meer uitsluiten. @VTMNIEUWS pic.twitter.com/qkYXuczgpB

— Tinne Van der Straeten (@TinneVdS) August 28, 2022