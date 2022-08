Πέθανε χθες στην Αυστραλία σε ηλικία 78 ετών από καρκίνο, ο θρυλικός φωτορεπόρτερ του Πολέμου του Βιετνάμ,Τιμ Πέιτζ (Tim Page).

Οι παλιοί του συνάδελφοι αποτίουν φόρο τιμής σε έναν «μέντορα», ένα «εξαιρετικό ταλέντο» στο πρόσωπο του Άγγλου φωτορεπόρτερ που κάλυψε αναρίθμητα γεγονότα επί μισό αιώνα. Έγινε γνωστός από την σειρά των συγκλονιστικών φωτογραφιών του από τον Πόλεμο του Βιετνάμ.

Με μία φωτογραφική μηχανή Leica στο χέρι και ένα τσιγάρο – ή κάτι δυνατότερο – στο στόμα, ο Τιμ Πέιτζ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1960 διασχίζοντας από άκρη σε άκρη την χερσόνησο της Ινδοκίνας για να απαθανατίσει εικόνες που επρόκειτο να σημαδέψουν τον πόλεμο, αλλά και μια ολόκληρη εποχή.

«Κάθε φωτογραφία του πολέμου είναι μία φωτογραφία κατά του πολέμου», θα δήλωνε σε συνέντευξή του μισό αιώνα αργότερα.«Η δημοσιογραφική κάλυψη επηρέασε την κοινή γνώμη».

Legendary Australian photographer @timpagephoto, who shot some of the most iconic images of the Vietnam War, has passed away at his home in northern NSW. Page was one of the world’s best known war photographers. https://t.co/Rql2Eda0bd #TimPage #7NEWS pic.twitter.com/2VIss1JT5U

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) August 24, 2022