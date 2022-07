Θλίψη στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Πριν από λίγο ο Σαμς Χαράνια μετέδωσε πως ο Μπιλ Ράσελ δεν μένει πια εδώ. «Έφυγε» σε ηλικία 88 ετών, ο άνθρωπος που επηρέασε όσο ελάχιστοι την ιστορία του μπάσκετ. Ο κύριος με τα «11+2 δαχτυλίδια» πρωταθλητή του ΝΒΑ.

Ο Γουίλιαμ Φέλτον Ράσελ που έμελλε να γίνει ο διασημότερος Μπιλ στην ιστορία των σπορ.

«Ο μεγαλύτερος νικητής στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού, απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών, με την σύζυγό του στο πλευρό του» αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στους λογαριασμούς του στα social media.

NBA legend Bill Russell has passed away peacefully at the age of 88. RIP.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 31, 2022