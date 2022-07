Μετά την ανακοίνωση του Ζάκεους Ντάρκο-Κέλι σειρά είχαν οι δηλώσεις του στον επίσημο λογαριασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος δηλώνει πολύ ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί με την ασπρόμαυρη φανέλα σε Basket League και BCL.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος και ευγνώμων για την ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτή την ιστορική ομάδα και να βρίσκομαι σε αυτή την υπέροχη πόλη, που έχει από τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο. Όλη η αγάπη και η στήριξη που έχω εισπράξει από την ώρα που ήρθα, είναι εκπληκτική. Το εκτιμώ και ανυπομονώ να καταβάλω τα μέγιστα για αυτή την ομάδα», ανέφερε.

