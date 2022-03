Μια δήλωση που δίνει ελπίδες ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την ειρήνη μετά από 21 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία έκανε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

O Ρώσος ΥΠΕΞ μιλώντας για τις νέες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σήμερα ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι εύκολες, αλλά υπάρχουν ελπίδες για συμβιβασμό, όπως μετέδωσαν τo Reuters και το NEXTA.

H δήλωση του Σεργκέι Λαβρόφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο ρωσικό RBC.

❗️#Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov: There is «some hope» of reaching a compromise in the talks between #Russia and #Ukraine.

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022