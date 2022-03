Νέος βομβαρδισμός πολυκατοικίας στο Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, χτυπήθηκε μια πολυκατοικία 12 ορόφων νωρίς το πρωί. Υπάρχουν δύο τραυματίες και 37 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί, σύμφωνα με την ίδια Υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται οι αρχικές αναφορές για νεκρούς, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για εγκλωβισμένους.

⚡️Shrapnel hits residential building in Kyiv.

A 12-story residential building in Kyiv’s central Shevchenkivsky district was hit early on March 16. Two people were injured and 37 evacuated, according to the State Emergency Service.

