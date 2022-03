Τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τη ρωσική εισβολή και μετά στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Θυμίζουμε ότι το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και έχει πληθυσμό 1,4 εκατομμύρια κατοίκους υπό κανονικές συνθήκες.

Έχει υποστεί σφοδρό βομβαρδισμό και χτυπήματα με ρουκέτες ή πυραύλους, με πολλά κτίρια να έχουν καταστραφεί στη σύγκρουση.

#Kharkiv after another night of active #Russian shelling. pic.twitter.com/UOaHXTfzQf

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022