Αύξηση κρουσμάτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης παρατηρεί ο Αμερικανός καθηγητής Ιατρικής Ερίκ Τόπολ.

Ο καθηγητής αναφέρει τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους υπάρχει αυτή η αύξηση στα κρούσματα.

Η χαλάρωση των μέτρων προστασίας, η υψηλότερη μεταδοτικότητα της υποπαραλλαγής ΒΑ.2 της Όμικρον και η μείωση της ανοσίας από τα εμβόλια είναι μερικοί από τους λόγους.

Why are many countries in Europe starting to ascend again?

✓ Relaxed mitigation measures

✓ BA.2’s higher transmission

✓ Waning of immunity

There’s no clear or consistent pattern to determine which (or all) of these factors are driving it; no new variants have been implicated pic.twitter.com/IcwqQzL4lt

— Eric Topol (@EricTopol) March 13, 2022