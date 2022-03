Βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Δεκαεπτά ημέρες ανελέητων βομβαρδισμών πόλεων και κωμοπόλεων της Ουκρανίας, καθώς και πάνω από 500 θάνατοι αμάχων, αλλά και χιλιάδων στρατιωτών. Όλα αυτά έχουν αναγκάσει περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν την χώρα τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα τεράστια ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη.

Ωστόσο, δυστυχώς, η τραγωδία έχει μόλις ξεκινήσει και απέχει πολύ από το να τελειώσει.

Η σφοδρότητα της ρωσικής εισβολής, δηλαδή ο βομβαρδισμός μεγάλων πόλεων όπως το Κίεβο αλλά και το Χάρκοβο, στα ανατολικά, «δείχνει» ξεκάθαρα τους μεγαλύτερους στόχους του ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν: να καταλάβει τον έλεγχο της Ουκρανίας, με στόχο την αλλαγή καθεστώτος.

Αν και ο στρατός της είναι πολύ μεγαλύτερος από τον στρατό της Ουκρανίας, οι προφανώς λάθος στρατηγικές αποφάσεις της Ρωσίας και οι υλικοτεχνικές αποτυχίες, σε συνδυασμό με την αγριότητα της αντίστασης της Ουκρανίας, έχουν εμποδίσει την προέλασή της. Υπενθυμίζεται ότι στην αρχή οι αναλυτές έκαναν λόγο για «πόλεμο λίγων ημερών» ένα σενάρια που γρήγορα έγινε κατανοητό ότι δεν θα ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Η αξιοθαύμαστη αντίσταση της Ουκρανίας, η οποία έχει συγκινήσει και εμπνεύσει ολόκληρο τον πλανήτη, δεν έχει εμποδίσει την τεράστια καταστροφή που εκτυλίσσεται εντός των ουκρανικών συνόρων.

Και παρά τη σωρεία κυρώσεων από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανία, οι οποίοι ουσιαστικά διεξάγουν οικονομικό πόλεμο κατά της Μόσχας, επιβάλλοντας κυρώσεις χωρίς προηγούμενο, οι αναλυτές τονίζουν ότι όλα τα παραπάνω… μπορούν μόνο να χειροτερέψουν.

«Παρά την εκπληκτικά κακή στρατιωτική απόδοση του ρωσικού στρατού μέχρι σήμερα, βρισκόμαστε ακόμα στην πρώιμη φάση έναρξης αυτής της σύγκρουσης» δηλώνει στο Vox, η Sara Bjerg Moller, επίκουρη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Seton Hall.

Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί, ειδικά καθώς η ρωσική επίθεση εντείνεται γύρω από πόλεις της Ουκρανίας, όπου βομβαρδισμοί και επιδρομές έχουν πλήξει πολιτικούς στόχους και καθώς οι προσπάθειες για διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου Ουκρανίας-Ρωσίας έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής.

Όλα αυτά καθώς οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να ετοιμάζονται να πολιορκήσουν το Κίεβο, με την επίθεση να αναμένεται από μέρα σε μέρα…

«Αυτός ο πόλεμος είναι για τη μάχη του Κιέβου» λέει ο Τζον Σπένσερ, συνταξιούχος αξιωματικός του στρατού και πρόεδρος των μελετών αστικού πολέμου στο Madison Policy Forum.

Η κατάληψη του Κιέβου θα σήμαινε και την ανάληψη ελέγχου της Ουκρανίας — ή τουλάχιστον την καθαίρεση της κυβέρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του ουκρανού προέδρου, του οποίου η άρνηση να παραδοθεί έχει κινητοποιήσει την ουκρανική αντίσταση. Οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι η Ρωσία αργά ή γρήγορα θα επικρατήσει, ειδικά αν μπορέσει να αποκόψει το Κίεβο και την ουκρανική αντίσταση από τις προμήθειες.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση του Vox, επειδή η Ρωσία μπορεί τελικά να πετύχει στρατιωτική νίκη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο.

Το πολιτικό, εσωτερικό και διεθνές κόστος για τη Ρωσία θα μπορούσε να προκαλέσει τριγμούς και εν τέλει να γκρεμίσει το καθεστώς του Πούτιν.

Οι κυρώσεις της Δύσης στραγγαλίζουν την οικονομία της Ρωσίας και θα μπορούσαν να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά, εφόσον συνεχιστούν για πολύ μεγάλο διάστημα. Ο πόλεμος της Ρωσίας ενίσχυσε τη δυτική συμμαχία όσο ποτέ στο παρελθόν, αλλά αυτή η πολιτική βούληση θα μπορούσε να δοκιμαστεί καθώς οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται και καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος και η προσφυγική κρίση.

«Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ απομονωμένος» είπε ο Ζελένσκι την Πέμπτη. «Κερδίζει πάντα και το θύμα και τον θύτη. Ο επιτιθέμενος το καταλαβαίνει αργότερα. Αλλά πάντα συνειδητοποιεί και πάντα υποφέρει».

NEW campaign update from @TheStudyofWar and @criticalthreats: #Russian operations to continue the encirclement of and assault on #Kyiv have likely begun, although on a smaller scale and in a more ad hoc manner than we expected. https://t.co/tt5uYJacyg pic.twitter.com/ZoQRaOwNHF

— ISW (@TheStudyofWar) March 9, 2022