Η Ρωσία θα επιτύχει τον στόχο να διασφαλίσει ένα ουδέτερο καθεστώς στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η ίδια τόνισε ότι θα ήταν καλύτερο αν οι στόχοι της Ρωσίας στην Ουκρανία επιτυγχάνονταν μέσω διαλόγου και έκανε λόγο για «κάποια πρόοδο» στις συνομιλίες.

Κατά την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, οι στόχοι της Μόσχας δεν περιλαμβάνουν την ανατροπή της κυβέρνησης του Κιέβου.

Η Ζαχάροβα ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν βιολογικά προγράμματα στην Ουκρανία.

Ισχυρίζεται ότι η Ρωσία έχει δει έγγραφα που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό τους ότι οι ΗΠΑ φιλοξενούν συστατικά βιολογικών όπλων κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας.

A Russian Foreign Ministry spokeswoman is claiming the US has been carrying out biological programmes in Ukraine.

She claims Russia has seen documents backing up their claim that the US are harbouring components of biological weapons close to the Ukraine-Russia border. pic.twitter.com/mShzuyzUhk

— Sky News (@SkyNews) March 9, 2022