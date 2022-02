Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις να προβάλουν αντίσταση στον ρωσικό στρατό.

Στην πρωτεύουσα οι σειρήνες ηχούν, καθώς δέχεται επίθεση με πυραύλους. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα γίνονται οδομαχίες και ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ τα καταφύγια είναι γεμάτα από πολίτες που προσπαθούν να προστατευτούν.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να στείλουν εξοπλισμό στους Ουκρανούς δείχνοντας εμπράκτως τη στήριξή τους.

Μετά τη Γερμανία που ανακοίνωσε ότι στέλνει 1.000 αντιαρματικά όπλα και 500 πυραύλους εδάφους-αέρος στίνγκερ και η Ολλανδία έκανε γνωστό ότι θα προμηθεύσει την Ουκρανία με 50 αντιαρματικά όπλα Panzerfaust-3 και 400 ρουκέτες.

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι Βερολίνο και Άμστερνταμ εξετάζουν την από κοινού αποστολή ενός συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot σε ομάδα μάχης του ΝΑΤΟ στη Σλοβακία.

Επίσης, τις επόμενες ώρες θα μετακινηθεί το προσωπικό της ολλανδικής πρεσβείας από την πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας στο Γιάροσλαβ, πέρα από τα σύνορα στην Πολωνία, λόγω της επιδείνωσης της ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, και η Γαλλία δηλώνει «παρούσα». Εκπρόσωπος του γαλλικού στρατού δήλωσε νωρίτερα το Σάββατο ότι αποφάσισε να στείλει αμυντικό στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία για να τη στηρίξει.

