Το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένο στην κρίση της Ουκρανίας που φαίνεται πως κλιμακώνεται εκ νέου, παρά το περιθώριο διπλωματίας που ανοίχτηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Οι ΗΠΑ αμφισβητούν τις διαβεβαιώσεις της Μόσχας ότι προχωρά σε απόσυρση των στρατευμάτων της από τα σύνορα και της ζητά επίσημη δήλωση ότι δεν προτίθεται να εισβάλει στην Ουκρανία. Η Ρωσία από τη μεριά της κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υποδαυλίζουν την ένταση διαδίδοντας ψεύτικα σενάρια περί εισβολής.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε εκ νέου ότι κίνδυνος μιας εισβολής στην Ουκρανία από τη Ρωσία είναι «πολύ υψηλός» και πως δεν σχεδιάζει να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν, από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που βρέθηκε σήμερα εκτάκτως, δήλωσε ότι η Ρωσία ετοιμάζει επίθεση κατά της Ουκρανίας «μέσα στις επόμενες ημέρες».

Ακόμα ανέφερε ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει προβοκάτσια προκειμένου να εισβάλει στην ανατολική Ουκρανία αλλά δεν αποκλείεται και στο Κίεβο. Ζήτησε από τη Ρωσία ανακοινώσει σήμερα χωρίς αμφισβήτηση ή εκτροπή, ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στην Ουκρανία, εάν επιδιώκει την ειρήνη», ενώ αποκάλυψε ότι με επιστολή του ζήτησε από τον Λαβρόφ συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα.

Η Μόσχα κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο για κλιμάκωση της έντασης, ενώ νωρίτερα προχώρησε στην απέλαση του αναπληρωτή πρέσβη των ΗΠΑ στη Ρωσία, κάτι που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «απρόκλητη ενέργεια». Ταυτόχρονα, σε απάντηση που δίνει η Ρωσία στις προτάσεις των ΗΠΑ για τα ζητήματα ασφαλείας, επισημαίνεται ότι όχι μόνο δεν υφίσταται καμία εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ούτε σχεδιάζεται.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η απόφαση της Μόσχας να απελάσει τον Αμερικανό διπλωμάτη Μπαρτ Γκόρμαν έρχεται ως απάντηση στην απέλαση υψηλόβαθμου Ρώσου διπλωμάτη από την πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Βερσίνιν κατηγόρησε την Ουκρανία, στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ότι δεν εφαρμόζει τις συμφωνίες του Μινσκ, του 2015, χωρίς να επεκταθεί στις προειδοποιήσεις της Δύσης για μια επικείμενη ρωσική εισβολή στο ουκρανικό έδαφος, την οποία χαρακτήρισε «εικασία».

Το Κίεβο, από την πλευρά του, ανησυχεί για ρωσική προβοκάτσια ως πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση. Ο πρόεδρος Ζελένσκι επισκέφθηκε στρατιωτικές μονάδες στην πρώτη γραμμή.

Νωρίτερα σήμερα οι εκρήξεις στην περιοχή Ντονέτσκ πυροδότησαν την ένταση. Η περιοχή στην ανατολική Ουκρανία που ελέγχεται από φιλορώσους αντάρτες γίνεται εδώ και πολλά χρόνια πεδίο εμφύλιας σύγκρουσης με χιλιάδες να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Την πληροφορία μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο μαρτυρία. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ανέφερε «πολλαπλά περιστατικά βομβαρδισμών κατά μήκος της οριογραμμής στην ανατολική Ουκρανία» χωρίς να δώσει πάντως λεπτομέρειες.

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία ότι εκτόξευσαν οβίδες σε χωριό στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, χτυπώντας ένα νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Νωρίτερα, οι Ρωσόφωνοι αυτονομιστές έκαναν λόγο για τέσσερις επιθέσεις από τον ουκρανικό στρατό το τελευταίο 24ωρο. Όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους εκπρόσωποι των υποστηριζόμενων από τη Μόσχα αυτονομιστών στην ανατολική επαρχία Ντονμπάς, οι ουκρανικές δυνάμεις άνοιξαν τέσσερις φορές πυρ κατά των Ρωσόφωνων την Τετάρτη και γίνεται έρευνα εάν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

Video from Donetsk shows shelling. DPR says it’s Ukraine firing and they are replying fire. #Донецк pic.twitter.com/kVuYcQWLTw

Ορισμένα από τα ρωσικά στρατεύματα που συμμετείχαν σε ασκήσεις στην Κριμαία, τη χερσόνησο που η Ρωσία προσήρτησε από την Ουκρανία το 2014, επέστρεψαν στη βάση τους στην Τσετσενία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία δήλωσε προ ημερών ότι κάποιοι στρατιώτες της επέστρεφαν στις βάσεις τους αφότου ολοκλήρωσαν ασκήσεις σε περιοχές κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να το αμφισβητούν.

Το Βρετανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη στο οποίο απεικονίζονται οι πιθανές κινήσεις του ρωσικού στρατού σε ενδεχόμενο εισβολής.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.

Below demonstrates President Putin’s possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022