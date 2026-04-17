Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει έδαφος ως εργαλείο για συμβουλές και καθοδήγηση, δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην αντιμετωπίζουν τα chatbots ως έμπιστα πρόσωπα, ειδικά όταν διακυβεύονται ζητήματα ελευθερίας ή νομικής ευθύνης.

Οι προειδοποιήσεις αυτές εντάθηκαν μετά από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την οποία ο πρώην διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που κήρυξε πτώχευση δεν μπορεί να αποκρύψει τις συνομιλίες του με chatbot από τους εισαγγελείς που τον κατηγορούν για απάτη. Μετά την απόφαση, νομικοί υπογραμμίζουν ότι συνομιλίες με chatbots όπως το Claude της Anthropic και το ChatGPT της OpenAI ενδέχεται να καταλήξουν στα χέρια εισαγγελικών αρχών ή αντιδίκων σε αστικές υποθέσεις.

«Λέμε στους πελάτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», δήλωσε η δικηγόρος Αλεξάνδρεια Γκουτιέρεζ Σουέτ από το δικηγορικό γραφείο Kobre & Kim στη Νέα Υόρκη.

Στις ΗΠΑ, οι επικοινωνίες μεταξύ πελάτη και δικηγόρου θεωρούνται σχεδόν πάντα εμπιστευτικές. Ωστόσο, τα chatbots δεν είναι δικηγόροι, και οι νομικοί συμβουλεύουν τους πελάτες να λαμβάνουν μέτρα για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα στις αλληλεπιδράσεις τους με τέτοια εργαλεία.

Προειδοποιήσεις από μεγάλες δικηγορικές εταιρείες

Περισσότερες από δώδεκα μεγάλες δικηγορικές εταιρείες έχουν αποστείλει προειδοποιήσεις μέσω email ή αναρτήσεων στις ιστοσελίδες τους, ενώ παρόμοιες επισημάνσεις ενσωματώνονται πλέον και σε συμβάσεις συνεργασίας. Το δικηγορικό γραφείο Sher Tremonte, για παράδειγμα, αναφέρει ότι η κοινοποίηση νομικών συμβουλών σε chatbot μπορεί να ακυρώσει το λεγόμενο «δικηγορικό απόρρητο».

Η υπόθεση Χέπνερ και η απόφαση-ορόσημο

Η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις αφορά τον Μπράντλεϊ Χέπνερ, πρώην επικεφαλής της χρεοκοπημένης GWG Holdings, ο οποίος κατηγορείται για απάτη και έχει δηλώσει αθώος. Ο Χέπνερ χρησιμοποίησε το chatbot Claude για να συντάξει αναφορές σχετικά με την υπόθεσή του, τις οποίες μοιράστηκε με τους δικηγόρους του.

Οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι οι συνομιλίες αυτές θα έπρεπε να προστατεύονται, καθώς περιείχαν στοιχεία της υπερασπιστικής στρατηγικής. Οι εισαγγελείς, ωστόσο, αντέτειναν ότι είχαν δικαίωμα πρόσβασης, αφού οι δικηγόροι δεν συμμετείχαν άμεσα στις συνομιλίες και το δικηγορικό απόρρητο δεν ισχύει για chatbots.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζεντ Ράκοφ αποφάσισε ότι ο Χέπνερ πρέπει να παραδώσει 31 σχετικά έγγραφα, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει σχέση δικηγόρου–πελάτη μεταξύ ενός χρήστη AI και μιας πλατφόρμας όπως το Claude.

Νομικές «γκρίζες ζώνες» και νέες προκλήσεις

Τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν ήδη προκλήσεις από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε νομικές διαδικασίες, με περιστατικά όπου έχουν κατατεθεί έγγραφα που περιείχαν ανύπαρκτες υποθέσεις δημιουργημένες από ΤΝ. Η απόφαση του Ράκοφ θεωρείται πρώιμη δοκιμασία για τις βασικές νομικές προστασίες που διέπουν τις επικοινωνίες δικηγόρου–πελάτη.

Την ίδια ημέρα, ο δικαστής Άντονι Πάτι στο Μίσιγκαν αποφάνθηκε ότι μια γυναίκα που εκπροσωπούσε τον εαυτό της δεν χρειάζεται να παραδώσει τις συνομιλίες της με το ChatGPT σχετικά με αγωγή κατά της πρώην εταιρείας της. Όπως σημείωσε, τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης «είναι εργαλεία, όχι νομικά πρόσωπα».

Κατευθυντήριες γραμμές και νέες συμβατικές ρήτρες

Οι νομικοί προτείνουν πλέον πρακτικές όπως η επιλογή πιο «κλειστών» συστημάτων ΤΝ για επαγγελματική χρήση ή η χρήση συγκεκριμένης διατύπωσης στις ερωτήσεις προς τα chatbots. Ορισμένα δικηγορικά γραφεία προτείνουν να δηλώνεται ρητά ότι η έρευνα γίνεται κατόπιν εντολής δικηγόρου, ώστε να ενισχυθεί η νομική προστασία.

Παράλληλα, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει να ρυθμίζεται και συμβατικά, με ρήτρες που προειδοποιούν ότι η κοινοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών σε τέτοιες πλατφόρμες μπορεί να έχει νομικές συνέπειες. Σύμφωνα με ανασκόπηση του Reuters, σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνονται ήδη σε συμβάσεις που δημοσιεύονται σε ιστότοπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μελλοντικές δικαστικές αποφάσεις θα αποσαφηνίσουν το νομικό πλαίσιο γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως αποδεικτικού στοιχείου. Μέχρι τότε, ωστόσο, ισχύει ένας βασικός κανόνας: μην μοιράζεστε πληροφορίες για την υπόθεσή σας με κανέναν άλλον πέρα από τον δικηγόρο σας — ούτε καν με τεχνητή νοημοσύνη.

Πηγή: Reuters