Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν με το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό να δεσπόζει στο πρόγραμμα και να λειτουργεί ως κομβικό σημείο για τη συνέχεια στη μάχη του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πως τα περιθώρια έχουν στενέψει και πως κάθε απώλεια πλέον μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Ζέλσον Μάρτινς να στέλνουν ξεκάθαρα μηνύματα συγκέντρωσης, αντίδρασης και αγωνιστικής εγρήγορσης.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για τις σκέψεις του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Θα πρέπει σίγουρα να διορθώσουμε τα πράγματα που έχουμε κάνει λάθος έως τώρα στα ντέρμπι. Πρώτον, έχουμε δει πως όσες φορές έχει προηγηθεί ο αντίπαλος, δυσκολευόμαστε παρά πολύ και δεν μπορούμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Δεύτερον, σε αρκετά ντέρμπι έχουμε δεχθεί γκολ πάρα πολύ νωρίς. Επομένως πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, πολύ πιο συγκεντρωμένοι, επιθετικοί και σίγουρα να μην χαρίσουμε στον αντίπαλο ούτε δύο λεπτά».

Για το αν είναι τελικός:

«Όχι δεν είναι τελικός, γιατί τελικός σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα μετά. Φυσικά αν ηττηθούμε και η ΑΕΚ κερδίσει, τότε οι πιθανότητες θα μειωθούν πάρα πολύ και όλα θα δείξουν πως πιθανότατα εκείνοι θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Αυτός όμως είναι μόνο ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων από αυτά που μπορεί να έρθουν. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και εμείς πρέπει να τα κοιτάμε ξεχωριστά, να είμαστε προσεκτικοί και να πάρουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε».

Για το αν σκέφτεται αλλαγές στο αρχικό σχήμα:

«Θα δείτε αν θα κάνω αλλαγές. Δεν σημαίνει πάντως, πως αν δείτε να παίζει ένας παίκτης που έχει πολύ καιρό να παίξει, θα κάνει τα πράγματα καλύτερα από κάποιον που βλέπετε πιο συχνά να παίζει. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα έχουμε αλλαγές προσώπων. Σημασία θα έχει να έχουμε αλλαγή συμπεριφοράς, γιατί βλέπουμε πως η ομάδα μας δεν είναι αυτή που ήταν μέχρι πριν από μερικούς μήνες, την οποία όλοι σέβονταν και όλοι την θεωρούσαν φαβορί. Πρέπει να γίνουμε ξανά η ομάδα που ήμασταν. Η ομάδα που άξιζε και προκαλούσε τον σεβασμό όλων».

Για το τι πρέπει να συμβεί για να εμφανιστεί ξανά η ομάδα που περιγράφει:

«Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουμε. Ξέρουμε τα λάθη που έχουμε κάνει και πρέπει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την πίστη πως είμαστε η καλύτερη ομάδα. Είμαστε, αλλά όχι στα λόγια και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε λεπτό που αγωνιζόμαστε. Αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να βρούμε ξανά, αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι».

Οι δηλώσεις του Ζέλσον Μάρτινς

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Πρέπει να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να κερδίσουμε ώστε να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Θα πάμε εκεί για να τα δώσουμε όλα.

Όλα τα παιχνίδια από δω και πέρα είναι τελικοί για μας. Όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίσουμε. Εξαρτόμαστε πάρα πολύ από αυτά τα αποτελέσματα και για αυτό όλα θα τα αντιμετωπίσουμε έτσι.

Πρέπει να αλλάξουμε όσα έχουμε κάνει λάθος έως τώρα. Γνωρίζουμε τα λάθη μας. Ξέρουμε πως δεν τα έχουμε πάει καλά και ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να το αλλάξουμε αυτό. Μόνο αυτό είναι στο μυαλό μας. Να μπούμε τελείως διαφορετικά και να τα δώσουμε όλα»