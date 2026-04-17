Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble κατέγραψε μια εντυπωσιακή εικόνα ενός σπειροειδούς γαλαξία που περιστρέφεται μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος, εκπέμποντας ένα σχεδόν εξωπραγματικό φως από τα κοσμικά, διακλαδιζόμενα άκρα του.

Τι είναι ο IC 486

Μια νέα εικόνα που αποτύπωσε το τηλεσκόπιο Hubble παρουσιάζει τον ραβδωτό σπειροειδή γαλαξία IC 486 σε όλο του το μεγαλείο. Ο γαλαξίας αυτός βρίσκεται περίπου 380 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη, αριστερά του αστερισμού των Διδύμων.

Ο IC 486 ανήκει στην κατηγορία των ραβδωτών σπειροειδών γαλαξιών, δηλαδή εκείνων που διαθέτουν έναν σπειροειδή δίσκο με «βραχίονες» που εκτείνονται από το κέντρο τους, ενώ στο μέσο τους φιλοξενούν μια χαρακτηριστική ράβδο από αστέρες. Τέτοιου είδους ράβδοι παρατηρούνται σε περίπου δύο τρίτα των σπειροειδών γαλαξιών που έχουν εντοπιστεί έως σήμερα.

Γιατί η εικόνα είναι τόσο εντυπωσιακή

Η ομορφιά της εικόνας αυτής μιλά από μόνη της. Η απαλή, σχεδόν μεταξένια λάμψη του σπειροειδούς γαλαξία μοιάζει βγαλμένη από έργο επιστημονικής φαντασίας· ωστόσο πρόκειται για μια απολύτως πραγματική καταγραφή ενός τεράστιου ουράνιου σχηματισμού στα βάθη του σύμπαντος.

Πέρα όμως από την αισθητική της αξία, η εικόνα του Hubble αποκαλύπτει και σημαντικά επιστημονικά στοιχεία. Στο κέντρο του IC 486 διακρίνεται μια έντονη λευκή λάμψη, που αντιστοιχεί στον ενεργό γαλαξιακό πυρήνα του – δηλαδή στην καρδιά του γαλαξία, όπου βρίσκεται μια ενεργή υπερμεγέθης μαύρη τρύπα.