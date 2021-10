Πώς συνέβη το δυστύχημα

Mια απίστευτη και πρωτοφανής τραγωδία σημειώθηκε στα γυρίσματα της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Άλεκ Μπάλντουιν στο ράντσο στο Νέο Μεξικό.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ σύμφωνα με τους New York Times πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος γυναίκα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πρωταγωνιστής και συμπαραγωγός της ταινίας, Άλεκ Μπάλντουιν, γύριζε μια σκηνή για τη νέα του ταινία «Rust» όπου έπρεπε να πυροβολήσει με ένα όπλο με άσφαιρα.

How terrible: Authorities say actor Alec Baldwin fired a prop gun on the movie set of the Western «Rust» that killed photography chief and injured director

(Video: WABC) pic.twitter.com/5mMQ9sOpNM — Brandon Bartlett (@BrandonNews25) October 22, 2021

Ωστόσο, όπως γράφει το TMZ, όταν το όπλο εκπυρσοκρότησε, η σφαίρα ή θραύσμα της χτύπησε δύο άτομα στο σετ, την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας και τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο της ταινίας, Τζόελ Σόουζα.

Η διευθύντρια φωτογραφίας που έχασε τη ζωή της

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0 — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021

Σύμφωνα με το BBC, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ένα ακόμα άτομο τραυματίστηκε επίσης σοβαρά και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ράντζο Μπονάνζα Κρικ το μεσημέρι της Πέμπτης, χωρίς ακόμα να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες πέραν του ότι ήταν ο 68χρονος Μπάλντουιν που κρατούσε το όπλο.

Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης αν πράγματι το όπλο που κρατούσε ο αμερικανός ηθοποιός είχε άσφαιρα ή αν κάποιος έβαλε μέσα πραγματικές σφαίρες ή αν το μπαρούτι που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων εκτόξευσε κάποιου είδους θραύσμα που τραυμάτισε θανάσιμα την 42χρονη.

MOVIE SET ACCIDENT: A 42-year-old woman has died and a man has been hospitalized after a prop gun with blanks misfired on the set of an Alec Baldwin film in New Mexico. @MattGutmanABC has details. https://t.co/E3Jzv6MVK1 pic.twitter.com/U2yLZa11BF — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 22, 2021

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Μπάλντουιν δεν έχει τραυματιστεί.

Εθεάθη να κλαίει μετά τον πυροβολισμό

Η εφημερίδα Santa Fe New Mexican ανέφερε ότι μετά την τραγωδία ο Μπάλντουιν εθεάθη έξω από το γραφείο του σερίφη να κλαίει.

(2/2) “Production has been halted for the time being. The safety of our cast and crew remains our top priority.” #SantaFe #RustMovie — Giuli Frendak (@gfrendakKOB) October 21, 2021

Μάλιστα η φωτογραφία που ανάρτησε δημοσιογράφος του CBS στο Twitter, φαίνεται ο ηθοποιός να μιλάει προβληματισμένος στο τηλέφωνο στο σετ της ταινίας μετά την ανάκρισή του.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the «prop» gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi — Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες από το περιστατικό, ενώ δεν έχουν απαγγείλει ακόμα κατηγορίες ούτε έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις.

Ποια ήταν η 42χρονη που έπεσε νεκρή

Η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς εργαζόταν ως διευθύντρια φωτογραφίας.

Ο άνδρας που νοσηλεύεται είναι ο Joel Souza, 48 ετών, σκηνοθέτης της ταινίας. Σύμφωνα με την προσωπική της ιστοσελίδα, η Χάτσινς κατάγεται από την Ουκρανία και μεγάλωσε σε μια σοβιετική στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Κίεβο και κινηματογράφο στο Λος Άντζελες, ενώ το 2019 χαρακτηρίστηκε «ανερχόμενο αστέρι» από το αμερικανικό περιοδικό Cinematographer.

Ήταν η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας δράσης Archenemy του 2020, σε σκηνοθεσία του Ανταμ Ιτζιπτ Μόρτιμερ.

Ο Μπάλντουιν, 68 ετών, είναι συμπαραγωγός της ταινίας και υποδύεται τον συνονόματό της, έναν παράνομο ονόματι Rust, του οποίου ο 13χρονος εγγονός καταδικάζεται για μια τυχαία δολοφονία.

«Είμαι τόσο λυπημένη που έχασα τη Χαλίνα. Και τόσο εξοργισμένος που αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε ένα πλατό», έγραψε στο Twitter ο σκηνοθέτης του Archenemy, Ανταμ Ιτζιπτ Μόρτιμερ. «Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο που ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στην τέχνη και στον κινηματογράφο».