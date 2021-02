Το Buffalo Bill’s House, διάσημο από τα γυρίσματα της ταινίας «Η σιωπή των αμνών», διατέθηκε προς πώληση τον περασμένο Οκτώβριο και τώρα πωλήθηκε για σχεδόν 300.000 δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του μεσιτικού γραφείου στο Instagram.

Νέος ιδιοκτήτης είναι ο Chris Rowan, (Artist Director & Prop Stylist), ο οποίος το αγόρασε για να δώσει στους ρέκτες καταστάσεων τρόμου τη δυνατότητα τουρνέ, βιντεοσκόπησης αλλά και κατάλυμα και φαγητό.

«Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι το “Buffalo Bill’s House” έχει ανοίξει για τα θύματα (εννοώ τους πελάτες» αναφέρει με μια δόση μαύρου χιούμορ ο Chris Rowan στο Bloody Disgusting.

Looking For A Romantic Night Out? Well Buffalo Bill’s House From #thesilenceofthelambs Is About To Become A Bed & Breakfast! https://t.co/S7m1Oj8Omc #barstoolpizzareview

Hey @stoolpresidente @barstoolsports Want to do a takeout 🍕pizza review @buffbillshouse ?

@Buffbillshouse celebrates the 30th Anniversary of «The Silence of the Lambs» as well as opening it’s doors as a new business!

We are now available for on-location filming and will begin booking overnight stays soon!

Please subscribe to our newsletterhttps://t.co/SmE0tNEidY pic.twitter.com/s13uPOFTwq

— Buffalo Bill’s House (@buffbillshouse) February 15, 2021