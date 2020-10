Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι εξαπέλυσε, πρωί της Πέμπτης, επίθεση μέσα σε εκκλησία της Νίκαιας στη Γαλλία και σκότωσε τρεις ανθρώπους προτού συλληφθεί από την αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του, αλλά είχε τις αισθήσεις του και ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ». Ονομάζεται Μπραχίμ και είναι περίπου 25 ετών, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στις έρευνες.

Ο δράστης έδρασε μόνος του, ενώ η αστυνομία τού πήρε τα δακτυλικά αποτυπώματα για να διαπιστώσει αν βρισκόταν στον κατάλογο των υπόπτων για τρομοκρατία.

UPDATE: A woman has been decapitated in a suspected terror attack in Nice, French police say.

French media is reporting a knife attack has taken place, which left three dead and several others injured.@skymarkwhite has the latest.

Read more here: https://t.co/Bp8rmc833v pic.twitter.com/beYc7zqG3Z

— SkyNews (@SkyNews) October 29, 2020