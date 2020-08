Μελέτη του Αν. Μαυρουδή

Η σημαντική μελέτη του βιολιστή και μουσικολόγου Αναστάσιου Μαυρουδή (Anastasios Rupert Arthur Mavroudis) για τον Γιώργο Σισιλιάνο παρουσιάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι «Sicilianos, the Greek Modernist. Performing Selected Chamber Works and Concerto for Violin and Orchestra, op. 51», Benaki Museum, 2020.

Πρόκειται για έκδοση στην αγγλική γλώσσα, που απευθύνεται σε μουσικόφιλους, μουσικούς, ερμηνευτές και μουσικολόγους διεθνώς και αναφέρεται στην παγκόσμια προβολή και ενημέρωση του έργου μουσικής δωματίου του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Γιώργου Σισιλιάνου. Το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο στεγάζει το αρχείο Σισιλιάνου, έχει εκδώσει και στο παρελθόν βιβλίο με κείμενα του συνθέτη, καθώς και μία αναμνηστική έκδοση στο πλαίσιο έκθεσης αφιερωμένης σε αυτόν και τιμά με αυτήν την καινούργια, διεθνή έκδοση τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Ο Γιώργος Σισιλιάνος (1920-2005) γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο με τον Μάριο Βάρβογλη και στο Ωδείο Αθηνών με τον Γιώργο Σκλάβο. To 1952 συνέχισε τις σπουδές του στην Εθνική Ακαδημία της Σάντα Τσετσίλια στη Ρώμη, όπου ήρθε σε επαφή με τη δωδεκαφθογγική μουσική, και αργότερα στο Εθνικό Ωδείο των Παρισίων. Το 1955, με υποτροφία Φουλμπράιτ, συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και τη Σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης. Εκεί, το 1958, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μητρόπουλου, παρουσιάστηκε στο Κάρνεγκι Χολ η Πρώτη Συμφωνία του Σισιλιάνου από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. To 1962 το έργο του «Τρίτο Κουαρτέτο Εγχόρδων» βραβεύτηκε στον Διεθνή Διαγωνισμό της Λιέγης.

Ο Σισιλιάνος συνέχισε τόσο την καλλιτεχνική όσο και την οργανωτική προσφορά στη μουσική διευθύνοντας το Τρίτο Πρόγραμμα από το 1960 ως το 1962, προεδρεύοντας στην Ένωση Ελλήνων Μουσουργών (1981-1989), καθώς και σε άλλους οργανισμούς και φορείς, αγωνιζόμενος για την ανάπτυξη της μουσικής παιδείας και των δικαιωμάτων των μουσικών στην Ελλάδα, καθώς και την προβολή του έργου τους διεθνώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δράσης του είναι η σωτηρία της ζωής του φίλου του και συνιδρυτή της Ένωσης Νέων Μουσουργών, Μίκη Θεοδωράκη, τον οποίο έκρυβε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου έχοντας συλληφθεί και ο ίδιος από τους Γερμανούς λόγω της συμμετοχής του στην Εθνική Αντίσταση. Ο Σισιλιάνος έγραψε περισσότερα από 60 έργα ορχηστρικής μουσικής, μουσικής δωματίου, μπαλέτα και μουσική για θεατρικές παραστάσεις, εμπνεόμενος, κυρίως, από αρχαία ελληνικά θέματα, τα οποία παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1990 η Γαλλική Δημοκρατία τού απένειμε το παράσημο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων, ενώ το 1994 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Το 1999 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερα από 33 έργα του έχουν κυκλοφορήσει σε δίσκους.

Ο συγγραφέας του βιβλίου, Αναστάσιος Μαυρουδής, βιολιστής και μουσικολόγος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών με τον Τάτση Αποστολίδη και στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου με τη Λυδία Μορντκόβιτς. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, όπου τόσο το μάστερ όσο και διδακτορική διατριβή του ήταν αφιερωμένες στη σύγχρονη ελληνική μουσική (Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος Σισιλιάνος). Είναι ιδρυτής του Tettix Ensemble και του Fugata Quintet, ενώ ως σολίστ και μέλος συνόλων μουσικής δωματίου έχει εμφανιστεί σε αίθουσες συναυλιών όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Γουίγκμορ Χολ, Κουίν Ελιζαμπεθ Χολ και Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Το 2008 ερμήνευσε με τον Τάτση Αποστολίδη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το διπλό κοντσέρτο του Μπαχ, τιμώντας τα 80χρονα του δασκάλου του. Το 2019 κυκλοφόρησε η πρώτη ατομική δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «Κλάσικαλ Αμερικάνα» (Classical Americana, Vol. I) αφιερωμένη στη μουσική προσωπικότητα του Λέοναρντ Μπερνστάιν, με έργα των Τζον Άνταμς, Ααρών Κόπλαντ, Τζόρτζ Γκέρσουιν και Λέοναρντ Μπερνστάιν.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την υποστήριξη του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής». Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η προσέλευση του κοινού θα είναι περιορισμένη, όμως η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά διαδικτυακά. Ομιλητές θα είναι ο σολίστ και ιδρυτής του Νέου Ελληνικού Κουαρτέτου, βιολιστής Γιώργος Δεμερτζής, ο αντιπρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, συνθέτης καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωδείου Αθηνών και αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου, αρχιμουσικός Νίκος Τσούχλος και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, αρχιμουσικός και τσελίστας Βύρων Φιδετζής.