Σοβαρές ταραχές μεταξύ οργισμένων διαδηλωτών που ζητούν να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας και αστυνομικών σημειώθηκαν στα Βηρυτό.

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν με φόντο ένα κατεστραμμένο τοπίο, στον δρόμο που οδηγεί στο κοινοβούλιο, που για τους διαδηλωτές εκπροσωπεί την έδρα μιας διεφθαρμένης και ανίκανης πολιτικής ελίτ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, διαδηλωτές βανδάλισαν καταστήματα και επιτέθηκαν με πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, ενώ έγιναν αναφορές και για τραυματισμό κάποιων διαδηλωτών.

Νωρίτερα, όπως αναφέρει ο Guardian, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, σε μία από τις κατεστραμμένες συνοικίες της Βηρυτού, το πλήθος αποδοκίμασε τον πρόεδρο της χώρας Μισέλ Αούν φωνάζοντας προς τον Μακρόν «Βοηθήστε μας! Επανάσταση!» και «ο λαός θέλει την πτώση του καθεστώτος»

Macron mobbed in Beirut. Down with the regime, locals chanted, and called for Revolution while declaiming Lebanon's President Aoun. pic.twitter.com/4ntkZToUFj

— Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 6, 2020