Το δικό τους μήνυμα έστειλαν παίκτες και προπονητές των Πέλικανς, των Τζαζ, των Λέικερς και των Κλίπερς, που γονάτισαν πριν από το τζάμπολ των πρώτων επίσημων αγώνων στο Ορλάντο.

Κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, όλοι οι παίκτες των Πέλικανς και των Τζαζ γονάτισαν σε μια κίνηση σεβασμού στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ.

Με μπλουζάκια που έγραφαν Black Lives Matter, με κατεβασμένα κεφάλια και με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να δείχνει προς τον ουρανό, το NBA επέστρεψε στη δράση.

Δείτε τους παίκτες που γονάτισαν στο Λέικερς – Κλίπερς:

Και στο Πέλικανς – Τζαζ:

Every player, coach and ref takes a knee during the national anthem before the Pelicans-Jazz game pic.twitter.com/LZy1A6s8VM

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2020