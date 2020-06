Το NBA βρίσκεται σε φάση επανέναρξης, με την 30η Ιουλίου να είναι η ημερομηνία-ορόσημο για τη συνέχιση της σεζόν στο Ορλάντο.

Ωστόσο, μέχρι τότε υπάρχει δρόμος και καθημερινά προκύπτουν νέα δεδομένα στο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Η Λίγκα ανακοίνωσε σήμερα (26/6) πως μετά από 302 τεστ που διεξήγαγε, βρέθηκαν 16 θετικοί παίκτες στον κοροναϊό. Ασφαλώς, όσοι βρέθηκαν θετικοί στον νέο ίο, θα τεθούν σε καραντίνα.

Να σημειωθεί, πως οι Νίκολα Γιόκιτς, Μάλκολμ Μπρόγκντον, Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ και τρεις παίκτες των Κινγκς είχαν διαγνωστεί με κοροναϊό.

Θεωρείται δεδομένο, πως μετά και τη νέα συνθήκη που διαμορφώθηκε, θα ενταθούν οι… φωνές που δε θέλουν την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Sixteen NBA players have tested positive for the coronvavirus of 302 players tested, sources tells ESPN.

