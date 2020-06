Ο Τσαρλς Τζένκινς είναι και τυπικά η πρώτη φετινή μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού, με τον ατζέντη του αμερικανού γκαρντ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, να επιβεβαιώνει τη συμφωνία.

Charles Jenkins is the new player of Olympiacos! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) June 20, 2020