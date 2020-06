Στο φως της δημοσιότητας έρχονται σταδιακά καταγγελίες για περιστατικά βίας με πρωταγωνιστή τον πρώην αστυνομικό και δολοφόνο του Τζορτζ Φλόιντ, Ντέρεκ Τσόβιν.

Συνολικά οι αρχές έχουν συλλέξει 18 καταγγελίες εις βάρος του. Μια από αυτές ήταν και από τον Κρίστοφερ Μπεργκ το 2013, όταν ο ίδιος ήταν 17 ετών.

Ο Μπεργκ είπε ότι ο Ντέρεκ Τσόβιν τον σημάδεψε με το όπλο του ενώ έπαιζαν με τους φίλους του με ψεύτικα όπλα – παιχνίδια που αποκαλούνται Nerf επιστρέφοντας από το σχολείο.

Θυμάται πως μια μέρα επέστρεφαν με αυτοκίνητο από το σχολείο όταν ένας από τους φίλους του «πυροβόλησε» με το ψεύτικο όπλο από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Όταν έφτασαν στο σπίτι του Μπεργκ, ο αστυνομικός τους περίμενε με το όπλο να τον σημαδεύει, όπως μεταδίδει το CNN.

«Μου έλεγαν να επιστρέψω στο αυτοκίνητο. Να σηκώσω τα χέρια μου ψηλά. Και φυσικά υπάκουσα. Έριξα τις τσάντες μου στο έδαφος και σήκωσα τα χέρια μου ψηλά και σιγά σιγά κατευθύνθηκα προς το αυτοκίνητο προσπαθώντας να μην φανεί ότι κάνω απότομες κινήσεις. Τότε, πλησίασαν το αυτοκίνητο. Ακόμα είχαν τα όπλα τους τραβηγμένα και ρώτησαν ποιος έριξε με το Nerf» λέει ο Μπεργκ μιλώντας στο CNN.

«Εκείνη την στιγμή οι ίδιοι ομολόγησαν ότι γνώριζαν πως το όπλο ήταν παιχνίδι, ότι ήταν ψεύτικο και όχι κάτι σοβαρό. Και όμως έβγαλαν όπλα», προσθέτει.

Η αστυνομία είπε στην μητέρα του Bergh ότι τα παιδιά προσπάθησαν να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς οι οποίοι ούτε καταδίωξη έκανε ούτε τίποτα.

«Αν δεν ήμασταν λευκοί, θα έκαναν χειρότερα. Όταν βγήκα από το αυτοκίνητο και αφού υποτίθεται είχα προσπαθήσει να τους ξεφύγω ότι έκανα θα το έβλεπαν ως απειλή. Και το αφήγημά τους θα ήταν διαφορετικό και όλοι θα πίστευαν πως ό,τι έκαναν ήταν δικαιολογημένο», λέει ο νεαρός.

Ο Bergh δήλωσε ότι τρομοκρατήθηκε όταν έμαθε ποιος ήταν ο αστυνομικός που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ.

«Το μόνο πράγμα μπορούσα να σκεφτώ oτι θα συνέβαινε διαφορετικά αν οι φίλοι μου και εγώ δεν ήμασταν όλοι λευκοί, πώς ο Τσόβιν και ο συνάδελφός του να κλιμακώσουν αυτήν την κατάσταση ακόμη περισσότερο, ενδεχομένως θανατηφόρα;».

